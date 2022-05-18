Правительство Германии одобрило заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

После завершения внутреннего процесса присоединения к альянсу посол Германии в НАТО Рюдигер Кёниг сможет сразу подписать оба протокола о присоединении. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер уже заранее санкционировал право подписи, сообщает агентство.

Об "очень быстром" процессе согласования вступления Швеции и Финляндии в НАТО заявила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Федеральное правительство уже договорилось со всеми демократическими партиями в бундестаге, приводит ее слова dpa.

Сопротивление Турции

Принятие новых членов должно быть единогласно одобрено всеми государствами, входящими в НАТО. Присоединению Швеции и Финляндии к НАТО может помешать позиция Турции - также члена альянса. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе вновь подтвердил возражения Анкары. Это, по его словам, связано с отсутствием у Швеции и Финляндии четкой позиции по вопросу курдских боевиков, а также с введением санкций против Турции.

Турция обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке курдских вооруженных формирований, которых Анкара считает террористическими. Кроме того, эти страны ввели санкции на поставки оборонной продукции в Турцию после начала военной операции против курдов в Сирии в 2019 году.

Spoke with Foreign Minister @MevlutCavusoglu about the decisions by our closest partners #Finland & #Sweden to apply for #NATO membership. #Turkey is a valued Ally & any security concerns need to be addressed. We must stand together at this historic moment. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 16, 2022