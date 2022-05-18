Ср, 18.05.2022
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Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 39 000

rus.postimees.ee
Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 39 000
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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное Фото: Urmas Luik

С 27 февраля Эстония приняла в общей сложности 39 204 украинских военных беженцев.

По данным Департамента полиции и погранохраны, во вторник, 17 мая, в Эстонию прибыли 397 украинских военных беженцев, в том числе 86 детей, передает rus.err.ee.

Из прибывших накануне беженцев для 225 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.

Заявлений о предоставлении временной защиты зарегистрировано 25 143‬.

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