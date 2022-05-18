Число прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 39 000

По данным Департамента полиции и погранохраны, во вторник, 17 мая, в Эстонию прибыли 397 украинских военных беженцев, в том числе 86 детей, передает rus.err.ee .

Из прибывших накануне беженцев для 225 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.