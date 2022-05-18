Неухоженные могилы выглядят печально. Так как не у всех есть возможность поддерживать в порядке могилы своих близких, например, похороненных в другом городе, появилось много компаний, которые протягивают руку помощи в этом деле, пришет Postimees.
Для подписчиков
Могилы близких можно привести в порядок за несколько десятков евро
Могилы близких можно привести в порядок за несколько десятков евро
На давно заброшенном участке на кладбище может быть похоронен другой человек, потому что, согласно Закону о кладбищах, администратор кладбища должен зарегистрировать и повторно использовать заброшенные участки кладбища.
Если за могилой не ухаживали в течение многих лет, закон позволяет администратору кладбища выполнить работу и впоследствии затребовать за это принудительное денежное взыскание в размере до 640 евро за выполненную работу. Gratitude Services занимается уходом за могилами в Эстонии и Латвии, но, по словам одного из учредителей компании Герли Палг, ей не известно ни одного случая, когда потребовалась бы уплата принудительного денежного взыскания.
Ключевые слова