Могилы близких можно привести в порядок за несколько десятков евро

Если за могилой не ухаживали в течение многих лет, закон позволяет администратору кладбища выполнить работу и впоследствии затребовать за это принудительное денежное взыскание в размере до 640 евро за выполненную работу. Gratitude Services занимается уходом за могилами в Эстонии и Латвии, но, по словам одного из учредителей компании Герли Палг, ей не известно ни одного случая, когда потребовалась бы уплата принудительного денежного взыскания.

«Однако, согласно Закону о кладбищах, давно заброшенный участок действительно может быть использован для перезахоронения. Именно поэтому мы всегда призываем всех людей оформить могилы своих близких на свое имя. А именно, кладбища заключают договор об использовании с пользователем кладбища. Если нет пользователя и за могилой длительное время не ухаживают, площадь будет отмечена желтым знаком, а если и за этим не последует действий, то через несколько лет участок снова будет использоваться», — пояснил она.