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Могилы близких можно привести в порядок за несколько десятков евро

Аделе Йохансон
Могилы близких можно привести в порядок за несколько десятков евро
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Свечи на кладбище
Свечи на кладбище Фото: Марко Саарм

Неухоженные могилы выглядят печально. Так как не у всех есть возможность поддерживать в порядке могилы своих близких, например, похороненных в другом городе, появилось много компаний, которые протягивают руку помощи в этом деле, пришет Postimees.

На давно заброшенном участке на кладбище может быть похоронен другой человек, потому что, согласно Закону о кладбищах, администратор кладбища должен зарегистрировать и повторно использовать заброшенные участки кладбища.

Если за могилой не ухаживали в течение многих лет, закон позволяет администратору кладбища выполнить работу и впоследствии затребовать за это принудительное денежное взыскание в размере до 640 евро за выполненную работу. Gratitude Services занимается уходом за могилами в Эстонии и Латвии, но, по словам одного из учредителей компании Герли Палг, ей не известно ни одного случая, когда потребовалась бы уплата принудительного денежного взыскания.

«Однако, согласно Закону о кладбищах, давно заброшенный участок действительно может быть использован для перезахоронения. Именно поэтому мы всегда призываем всех людей оформить могилы своих близких на свое имя. А именно, кладбища заключают договор об использовании с пользователем кладбища. Если нет пользователя и за могилой длительное время не ухаживают, площадь будет отмечена желтым знаком, а если и за этим не последует действий, то через несколько лет участок снова будет использоваться», — пояснил она.

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