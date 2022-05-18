Таллинн представил годовой отчет с положительным сальдо 93 миллиона евро

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в последние два года город Таллинн последовательно работал в условиях кризиса и напряженной обстановки. «Опыт последних лет дает нам знания и силы, чтобы противостоять сложным ситуациям, которые ждут нас впереди. Помимо того, что кризисы указывают на проблемы, требующие срочного внимания, нельзя забывать о том, что текущие решения будут оказывать влияние на посткризисный период и долгосрочную перспективу, – отметил Кылварт.

В прошлом году город осуществил инвестиции в объеме 127 миллионов евро в основной капитал и недвижимость. Завершено строительство гимназии Арте, Ласнамяэской основной школы, гимназии Мустйыэ, детских садов «Ярвеотса», «Лаагна Руккилилль» и «Накситралли», общественного центра Пыхья-Таллинна по адресу Кари, 13, дома для пожилых на Малева, 18, социального центра Хааберсти, хозяйственного здания Таллиннского ботанического сада, в также парков Тондираба и Мянни. Центральные больницы города в общей сложности осуществили инвестиции в объеме 20,3 миллиона евро – средства пошли как на приобретение медицинского оборудования, так и на работы по реновации.

По состоянию на 31 декабря 2021 года объем баланса города составлял 1,66 миллиарда евро, а нетто-имущества – 1,31 миллиарда евро. На конец 2021 года положительное сальдо составляло 93 миллиона евро. В 2021 году общий объем доходов от деятельности составил 842 миллиона евро, из которых налоговые поступления составили 67,9 процента, полученные субсидии – 21,6 процента, доходы от продажи товаров и услуг, а также прочие доходы – 10,5 процента.

Среди доходов от деятельности наиболее возросли налоговые поступления и полученные субсидии. Накладные расходы города в 2021 году составили 755 миллионов евро, при этом увеличились расходы на содержание зданий, помещений и сооружений (дороги, улицы и тому подобное). Кроме того, на накладных расходах отразился возросший объем инвестиций, осуществленных городом в отчетном году, а также затраты, связанные с этими инвестициями, включая расходы на обустройство зданий и инвентарь.

В консолидированную группу в отчетный год входило 20 учреждений и 246 подведомственных им организаций, девять городских предприятий и 12 целевых учреждений. В консолидированной группе в 2021 году работало в общей сложности свыше 20 000 сотрудников.

Аудит консолидированной финансовой отчетности за 2021 год был проведен предприятием KPMG Baltics OÜ, которое выдало аудиторское заключение без замечаний, подтвердив, что финансовая отчетность города является достоверной и корректно отражает финансовое положение города.

В марте этого года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также утвердило кредитный рейтинг города на прежнем уровне АА- со стабильным прогнозом. В своем анализе агентство отметило высокую ликвидность и выручку от основной деятельности города, умеренную прямую долговую нагрузку, разноплановую экономику и стабильную регуляторную среду.