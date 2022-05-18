Рийгикогу повысил возраст сексуального согласия до 16 лет

Согласно закону, взрослому запрещено вступать в сексуальные отношения с лицом младше 16 лет. За нарушение предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет. Наказание за сексуальные отношения с лицом младше 14 лет – тюремное заключение сроком до восьми лет. В законе указано исключение, согласно которому разрешены сексуальные отношения по взаимному согласию между несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 лет до 16 лет и совершеннолетним, если их разница в возрасте менее 5 лет.

Также будет повышен уровень наказания за покупку секс-услуг у несовершеннолетнего. Совершение совокупления или каких-либо иных действий сексуального характера совершеннолетним лицом с несовершеннолетними лицами за деньги или за какие-либо иные блага будет наказуемо. В случае с лицами, не достигшими 18 лет, предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет. Если пострадавший не достиг 14-летнего возраста, этот срок составит до восьми лет.

Также, согласно закону, будет признан недействительным возраст вступления несовершеннолетних в брак в качестве исключения. Согласно действующему Закону о семье, лицо, достигшее 15 лет, может вступить в брак, если суд расширил дееспособность несовершеннолетнего лица на совершение необходимых для вступления в брак действий. В дальнейшем вступать в брак смогут только совершеннолетние лица.