Решение проблемы недофинансирования университетов все еще не найдено

Административные договоры с университетами, в которых фиксируется их государственное финансирование и ожидания государства от университетов, до сих пор не подписаны, сообщила "Актуальная камера".

"Ректоры сказали, что они согласны подписать административные договоры, если мы в правительстве сможем договориться об увеличении финансирования высшего образования в следующие четыре года на 15%. В следующем году это означало для высшего образования дополнительно 25 млн евро, но кумулятивно эти суммы намного больше", - пояснил министр образования Лийна Керсна.