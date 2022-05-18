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Решение проблемы недофинансирования университетов все еще не найдено

rus.postimees.ee
Решение проблемы недофинансирования университетов все еще не найдено
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Лийна Керсна.
Лийна Керсна. Фото: Remo Tõnismäe

Министр образования Лийна Керсна пообещала на переговорах по государственному бюджету на следующий год запросить повышение финансирования высшего образования на 15%. Парламентская оппозиция считает, что дополнительные деньги университетам можно выделить уже из дополнительного бюджета, и в Рийгикогу продолжили искать решение проблеме недофинансирования высшего образования, пишет Rus.ERR.

Административные договоры с университетами, в которых фиксируется их государственное финансирование и ожидания государства от университетов, до сих пор не подписаны, сообщила "Актуальная камера".

"Ректоры сказали, что они согласны подписать административные договоры, если мы в правительстве сможем договориться об увеличении финансирования высшего образования в следующие четыре года на 15%. В следующем году это означало для высшего образования дополнительно 25 млн евро, но кумулятивно эти суммы намного больше", - пояснил министр образования Лийна Керсна.

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