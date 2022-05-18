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Не дошла до школы: в Таллинне пропала 11-летняя Илона

rus.postimees.ee
Не дошла до школы: в Таллинне пропала 11-летняя Илона
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Пропавшая в Таллинне 11-летняя Илона.
Пропавшая в Таллинне 11-летняя Илона. Фото: Politsei- ja piriivalveamet

Полиция ищет пропавшую в Таллинне 11-летнюю Илону: в понедельник утром она вышла из дома в центре города и должна была пойти в школу, но, к сожалению, до школы она так и не дошла. С этого момента близкие не могут с ней связаться. 

Как сообщает полиция, девочка и раньше сбегала из дома. Полицейские патрули на данный момент проверили места в центре города, где Илона могла бы быть. Есть основание полагать, что девочка может передвигаться вблизи Мустамяэ. 

Рост Илоны 150 см, у нее худое телосложение. На ней были зеленая куртка, белая кофта с капюшоном, на которой черные надписи, а также серые спортивные брюки и белые кроссовки. 

Полиция просит всех, кто видел Илону или знает, где она находится, сообщить об этом по телефону 112, 59116916 или написать на адрес irina.vassiljeva@politsei.ee.

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