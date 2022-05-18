Полиция ищет пропавшую в Таллинне 11-летнюю Илону: в понедельник утром она вышла из дома в центре города и должна была пойти в школу, но, к сожалению, до школы она так и не дошла. С этого момента близкие не могут с ней связаться.
Не дошла до школы: в Таллинне пропала 11-летняя Илона
Не дошла до школы: в Таллинне пропала 11-летняя Илона
Как сообщает полиция, девочка и раньше сбегала из дома. Полицейские патрули на данный момент проверили места в центре города, где Илона могла бы быть. Есть основание полагать, что девочка может передвигаться вблизи Мустамяэ.
Рост Илоны 150 см, у нее худое телосложение. На ней были зеленая куртка, белая кофта с капюшоном, на которой черные надписи, а также серые спортивные брюки и белые кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Илону или знает, где она находится, сообщить об этом по телефону 112, 59116916 или написать на адрес irina.vassiljeva@politsei.ee.