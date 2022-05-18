ЦЕНЫ диктуют выбор ⟩ Недвижимость на Хийумаа все больше привлекает жителей материка

По мере приближения летнего сезона количество желающих купить на острове недвижимость значительно возрастает, но самой большой проблемой является поиск подходящего объекта, так как рынок на Хийумаа невелик, а возможности ограничены. Покупки на острове часто бывают эмоциональными, и стоимость приобретаемой недвижимости обычно не имеет первостепенного значения. Тот, у кого есть недвижимость на Хийумаа, уже не откажется от нее.

Побег от суеты

Основными критериями выбора для желающих приобрести недвижимость на Хийумаа являются расстояние от приобретаемого дома или квартиры до моря и наличие коммуникаций (вода, электричество). Также популярны мини-дома общей площадью до 20 квадратных метров, нуждающиеся в ремонте старые хутора и земельные участки.

Основные клиенты — семьи с маленькими детьми, которые ищут на острове спокойствия. Покупатели в основном с материка, где они проживают постоянно, но имеют личную связь с Хийумаа через родственников или друзей. Также были ситуации, когда люди переезжали на остров, чтобы вернуться к безопасному и мирному ритму жизни.

А цены растут

Еще несколько лет назад цены на недвижимость на Хийумаа были очень низкими. Часто возникали трудности с получением банковского кредита на покупку недвижимости на острове, а вновь построенные частные дома оценивались ниже, чем себестоимость строительства.