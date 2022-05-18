Президент Карис: неуверенные решения правительства ослабляют способность местных органов власти справляться с кризисами

"На примере Ярвамаа мы видим как более крупные самоуправления, созданные в результате административной реформы, помогли улучшить всю Эстонию, однако следует задаться вопросом, смогло ли правительство понять проблемы местных самоуправлений", – сказал президент Карис на встрече с руководителями местных органов власти.

На встрече были затронуты уроки длительного кризиса в области здравоохранения, проблемы безопасности и энергетического кризиса. Было отмечено, что, хотя Ярвамаа расположен в самом сердце Эстонии, разные государственные учреждения видят уезд по-разному и неуверенные решения многолетней давности могут помешать местным самоуправлениям справиться с кризисами.

"Достаточно странная ситуация, что с точки зрения спасателей и полиции Ярвамаа относится к западному, а с точки зрения Департамента здоровья – к северному региону, Департамент транспорта отнес Ярвамаа вовсе к восточному региону. Можно только представить, какая неразбериха случится, если возникнет внезапный и серьезный кризис, требующий быстрого, слаженного и координируемого взаимодействия многих ведомств", – пояснил глава государства.

На встрече привели примеры того, как фундаментальные противоречия возникают из мелочей. "Я слышал, что в ситуации, когда жителям предлагают бесплатный транспорт, государство просит деньги, чтобы возить школьников на тех же автобусах, в которых люди ездят бесплатно. Тогда можно было бы спросить, действительно ли от денег, запрашиваемые за школьников, настолько все зависит, чтобы терпеть возникающей стыд", – сказал глава государства.