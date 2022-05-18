Четверо из пяти финнов в случае нападения хотят оборонять свою страну с оружием в руках. Это следует из результатов свежего исследования, проведенного Парламентским комитетом по вопросам обороны (MTS), пишет Yle.
Опрос: желание финнов участвовать в обороне страны достигло исторического максимума
Опрос: желание финнов участвовать в обороне страны достигло исторического максимума
Согласно опросу, готовность финнов защищать свою родину сейчас находится на самом высоком уровне за всю историю проведения исследования. MTS проводит опросы общественного мнения с 1976 года.
Также исследование показало, что популярность военного нейтралитета рухнула. Еще осенью свыше половины жителей Финляндии поддерживали политику военного неприсоединения, в то время как сейчас этот показатель составляет менее 20 %.
В опросе в апреле-мае приняли участие около 1000 финнов в возрасте 15-79 лет.
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