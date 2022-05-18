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Опрос: желание финнов участвовать в обороне страны достигло исторического максимума

rus.postimees.ee
Опрос: желание финнов участвовать в обороне страны достигло исторического максимума
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Флаг Финляндии.
Флаг Финляндии. Фото: Ints Kalnins

Четверо из пяти финнов в случае нападения хотят оборонять свою страну с оружием в руках. Это следует из результатов свежего исследования, проведенного Парламентским комитетом по вопросам обороны (MTS), пишет Yle.

Согласно опросу, готовность финнов защищать свою родину сейчас находится на самом высоком уровне за всю историю проведения исследования. MTS проводит опросы общественного мнения с 1976 года.

Также исследование показало, что популярность военного нейтралитета рухнула. Еще осенью свыше половины жителей Финляндии поддерживали политику военного неприсоединения, в то время как сейчас этот показатель составляет менее 20 %.

В опросе в апреле-мае приняли участие около 1000 финнов в возрасте 15-79 лет.

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