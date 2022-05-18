Опрос: желание финнов участвовать в обороне страны достигло исторического максимума

Согласно опросу, готовность финнов защищать свою родину сейчас находится на самом высоком уровне за всю историю проведения исследования. MTS проводит опросы общественного мнения с 1976 года.

Также исследование показало, что популярность военного нейтралитета рухнула. Еще осенью свыше половины жителей Финляндии поддерживали политику военного неприсоединения, в то время как сейчас этот показатель составляет менее 20 %.