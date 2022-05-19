На фоне продолжающейся в Украине войны в обществе все чаще стали задаваться вопросом об уместности присутствия советских военных памятников в публичном пространстве. На днях партия «Ээсти 200» начала сбор подписей под петицией, которая призывает Рийгикогу убрать все памятники, прославляющие советскую власть и Красную армию.
Все советские памятники под снос? Партии заявили о своих позициях
Rus.Postimees узнал у представителей партий, поддерживают ли они планомерный массовый перенос памятников и какие последствия это могло бы за собой повлечь.
Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги:
«Передача подобных петиций правительству не является ни разумной, ни необходимой. Тем более, что право определять судьбу памятников всегда было закреплено за местными властями. Да, по понятным причинам вопрос советских памятников в нашем обществе достаточно болезненный, поэтому разного рода желания и намерения должны тщательно взвешиваться, нельзя принимать спонтанных решений. Кроме того, в контексте разговоров о советских монументах стоит помнить, что речь идет о покое захоронений, а некоторые монументы входят в число охраняемых объектов культуры. Петиция "Ээсти 200" может снискать популярность в определенном сегменте избирателей, и понятно, что в связи с войной в Украине тему памятников возможно сделать актуальной. Однако все это выглядит как желание подзаработать перед выборами политические очки за счет противопоставления одной части общества другой. А еще не так давно казалось, что у партии "Ээсти 200" совсем другие цели».
Член Партии реформ Евгений Криштафович:
«В сносе или переделывании установленных ранее памятников, в принципе, нет ничего необычного. В США даже памятники Томасу Джефферсону кое-где убрали, потому что сочли факт его биографии – то, что он имел рабов – недостойным. А речь, на минуточку, идет об одном из отцов-основателей государства, на мнения которого до сих пор ссылается Верховный суд в трактовке Конституции США.
Большая часть военных монументов, установленных в Эстонии советской оккупационной властью, нуждается, как минимум, в табличке с пояснениями. Проблема и корень конфликта заключается в том, что на подавляющем большинстве из них Красная армия обозначена как освободительница Эстонии. Мы знаем, что это ложное утверждение.
Красная армия сначала оккупировала Эстонию в 1940 году, потом боролась здесь с войсками нацистской Германии, которые вторглись в 1941-ом, победила их в 1944-ом, и продолжала оккупацию до 90-ых годов прошлого века. С таким же правом и гитлеровского солдата можно было бы назвать освободителем – от большевиков на период с 1941 по 1944. Но правда в том, что и те и другие были оккупантами.
Памятники немецким солдатам, которые также установлены на территории нашей страны, нелепых утверждений о роли нацистов в освобождении Эстонии не содержат. Там обычно указаны имена погибших здесь солдат и их годы жизни. Такие монументы на месте наиболее кровопролитных сражений или мест захоронения погибших солдат любой армии, являются нейтральными и, в принципе, не должны вызывать протестов.
Поэтому я считаю неуместными памятники с восклицаниями: "Вечная слава!", "Подвиг твой бессмертен", "Освободителям" и прочее в таком духе. Их нужно убрать или заменить на более подобающие. Пусть будут имена погибших, наименования воинских частей и, если уместно, короткий пояснительный комментарий, к какой эпохе и к каким событиям относится монумент.
Еще одна проблема состоит в том, что советских монументов по стране оставлено довольно много. Они имеют сомнительную художественную и историческую ценность и представляют также головную боль для местных самоуправлений, так как подвергаются актам вандализма. То с кладбища Михкли в Ляэнемаа кто-то утащит камень с надписью "Вечная слава героям...", то сын депутата-центриста Виктора Васильева отпилит орден Бронзовому солдату.
Трудно винить людей в том, что на фоне нынешней войны России против Украины у них пробудились болезненные воспоминания о трагическом прошлом собственного народа и об оккупации, которую советская историография цинично называла освобождением. Сейчас бы, наверное, назвали еще и спецоперацией.
Поэтому все эти пропагандистские памятники следовало бы заменить на один нейтральный, достойный и призывающий к миру, посвященный погибшим во Второй мировой войне, значение которого трактовалось бы однозначно: "Никогда снова!"».
Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер:
«Символы, оправдывающие советскую оккупацию, должны быть убраны из публичного пространства Эстонии. В публичном пространстве Эстонии не должно быть места символам и объектам, увековечивающим и оправдывающим оккупацию. Эстония не была освобождена. Приход Красной Армии в Эстонию сопровождался кровавыми репрессиями, депортациями, уничтожением эстонской культуры и полувековой оккупацией. Перенос этих символов является делом достоинства и гордости Эстонии.
Наряду с переносом "красных" памятников необходимо перезахоронить и останки погибших, поскольку их место – на кладбище, а не в парке или зеленой зоне.
Решение о перемещении символов оккупации не должно приниматься только на местном уровне. Соответствующее решение должны принять Рийгикогу и правительство республики. Эстонское государство должно самоутвердиться и потребовать убрать все памятники, увековечивающих оккупацию».
Член Рийгикогу от партии EKRE Пауль Пуустусмаа:
«18 апреля 2022 года фракция EKRE представила в Рийгикогу законопроект, целью которого является удаление из публичного пространства Эстонии памятников, оправдывающих и героизирующих русский и советский империализм. Мы считаем, что эти памятники следует перенести в музей. Также придерживаемся позиции, что память о людях, использованных при осуществлении российской империалистической политики, не должна предполагать наличия бросающихся в глаза памятников на их могилах».
Член правления партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар:
«Кровавая диктаторская война Путина в Украине сделала невозможным оставаться терпимым к установленным в общественных местах памятникам, прославляющим советскую власть. Эти памятники, среди прочего, символизируют узурпаторскую деятельность этого режима и в Эстонии.
Что делать с могилами рядом с памятниками? Усопших нужно достойно перезахоронить на кладбищах.
Поминовение умерших должно происходить на кладбище, а не посреди общественного пространства. Эстония оставалась до сих пор одной из немногих стран, где такие памятники выставлены на всеобщее обозрение, но теперь это должно закончиться. Правильное место для таких памятников – в музее».
Комментарий Социал-демократической партии Эстонии к моменту публикации материала не поступил и будет добавлен при первой возможности.