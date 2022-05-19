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Все советские памятники под снос? Партии заявили о своих позициях

Виктор Любарец
, репортер
Все советские памятники под снос? Партии заявили о своих позициях
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Бронзовый солдат, 18.05.2022
Бронзовый солдат, 18.05.2022 Фото: Remo Tõnismäe

На фоне продолжающейся в Украине войны в обществе все чаще стали задаваться вопросом об уместности присутствия советских военных памятников в публичном пространстве. На днях партия «Ээсти 200» начала сбор подписей под петицией, которая призывает Рийгикогу убрать все памятники, прославляющие советскую власть и Красную армию. 

Rus.Postimees узнал у представителей партий, поддерживают ли они планомерный массовый перенос памятников и какие последствия это могло бы за собой повлечь.

Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги:

Фото: Keskerakond

«Передача подобных петиций правительству не является ни разумной, ни необходимой. Тем более, что право определять судьбу памятников всегда было закреплено за местными властями. Да, по понятным причинам вопрос советских памятников в нашем обществе достаточно болезненный, поэтому разного рода желания и намерения должны тщательно взвешиваться, нельзя принимать спонтанных решений. Кроме того, в контексте разговоров о советских монументах стоит помнить, что речь идет о покое захоронений, а некоторые монументы входят в число охраняемых объектов культуры. Петиция "Ээсти 200" может снискать популярность в определенном сегменте избирателей, и понятно, что в связи с войной в Украине тему памятников возможно сделать актуальной. Однако все это выглядит как желание подзаработать перед выборами политические очки за счет противопоставления одной части общества другой. А еще не так давно казалось, что у партии "Ээсти 200" совсем другие цели».

Член Партии реформ Евгений Криштафович:

Фото: Tairo Lutter

«В сносе или переделывании установленных ранее памятников, в принципе, нет ничего необычного. В США даже памятники Томасу Джефферсону кое-где убрали, потому что сочли факт его биографии – то, что он имел рабов – недостойным. А речь, на минуточку, идет об одном из отцов-основателей государства, на мнения которого до сих пор ссылается Верховный суд в трактовке Конституции США.

Большая часть военных монументов, установленных в Эстонии советской оккупационной властью, нуждается, как минимум, в табличке с пояснениями. Проблема и корень конфликта заключается в том, что на подавляющем большинстве из них Красная армия обозначена как освободительница Эстонии. Мы знаем, что это ложное утверждение.

Красная армия сначала оккупировала Эстонию в 1940 году, потом боролась здесь с войсками нацистской Германии, которые вторглись в 1941-ом, победила их в 1944-ом, и продолжала оккупацию до 90-ых годов прошлого века. С таким же правом и гитлеровского солдата можно было бы назвать освободителем – от большевиков на период с 1941 по 1944. Но правда в том, что и те и другие были оккупантами.

Памятники немецким солдатам, которые также установлены на территории нашей страны, нелепых утверждений о роли нацистов в освобождении Эстонии не содержат. Там обычно указаны имена погибших здесь солдат и их годы жизни. Такие монументы на месте наиболее кровопролитных сражений или мест захоронения погибших солдат любой армии, являются нейтральными и, в принципе, не должны вызывать протестов.

Поэтому я считаю неуместными памятники с восклицаниями: "Вечная слава!", "Подвиг твой бессмертен", "Освободителям" и прочее в таком духе. Их нужно убрать или заменить на более подобающие. Пусть будут имена погибших, наименования воинских частей и, если уместно, короткий пояснительный комментарий, к какой эпохе и к каким событиям относится монумент.

Еще одна проблема состоит в том, что советских монументов по стране оставлено довольно много. Они имеют сомнительную художественную и историческую ценность и представляют также головную боль для местных самоуправлений, так как подвергаются актам вандализма. То с кладбища Михкли в Ляэнемаа кто-то утащит камень с надписью "Вечная слава героям...", то сын депутата-центриста Виктора Васильева отпилит орден Бронзовому солдату.

Трудно винить людей в том, что на фоне нынешней войны России против Украины у них пробудились болезненные воспоминания о трагическом прошлом собственного народа и об оккупации, которую советская историография цинично называла освобождением. Сейчас бы, наверное, назвали еще и спецоперацией.

Поэтому все эти пропагандистские памятники следовало бы заменить на один нейтральный, достойный и призывающий к миру, посвященный погибшим во Второй мировой войне, значение которого трактовалось бы однозначно: "Никогда снова!"».

Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер:

Фото: Mihkel Maripuu (Postimees)

«Символы, оправдывающие советскую оккупацию, должны быть убраны из публичного пространства Эстонии. В публичном пространстве Эстонии не должно быть места символам и объектам, увековечивающим и оправдывающим оккупацию. Эстония не была освобождена. Приход Красной Армии в Эстонию сопровождался кровавыми репрессиями, депортациями, уничтожением эстонской культуры и полувековой оккупацией. Перенос этих символов является делом достоинства и гордости Эстонии.

Наряду с переносом "красных" памятников необходимо перезахоронить и останки погибших, поскольку их место – на кладбище, а не в парке или зеленой зоне.

Решение о перемещении символов оккупации не должно приниматься только на местном уровне. Соответствующее решение должны принять Рийгикогу и правительство республики. Эстонское государство должно самоутвердиться и потребовать убрать все памятники, увековечивающих оккупацию».

Член Рийгикогу от партии EKRE Пауль Пуустусмаа:

Фото: Mihkel Maripuu

«18 апреля 2022 года фракция EKRE представила в Рийгикогу законопроект, целью которого является удаление из публичного пространства Эстонии памятников, оправдывающих и героизирующих русский и советский империализм. Мы считаем, что эти памятники следует перенести в музей. Также придерживаемся позиции, что память о людях, использованных при осуществлении российской империалистической политики, не должна предполагать наличия бросающихся в глаза памятников на их могилах».

Член правления партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар:

Фото: Tairo Lutter

«Кровавая диктаторская война Путина в Украине сделала невозможным оставаться терпимым к установленным в общественных местах памятникам, прославляющим советскую власть. Эти памятники, среди прочего, символизируют узурпаторскую деятельность этого режима и в Эстонии.

Что делать с могилами рядом с памятниками? Усопших нужно достойно перезахоронить на кладбищах.

Поминовение умерших должно происходить на кладбище, а не посреди общественного пространства. Эстония оставалась до сих пор одной из немногих стран, где такие памятники выставлены на всеобщее обозрение, но теперь это должно закончиться. Правильное место для таких памятников – в музее».

Комментарий Социал-демократической партии Эстонии к моменту публикации материала не поступил и будет добавлен при первой возможности.

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