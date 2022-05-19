Все советские памятники под снос? Партии заявили о своих позициях

Rus.Postimees узнал у представителей партий, поддерживают ли они планомерный массовый перенос памятников и какие последствия это могло бы за собой повлечь.

Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги:

Фото: Keskerakond

«Передача подобных петиций правительству не является ни разумной, ни необходимой. Тем более, что право определять судьбу памятников всегда было закреплено за местными властями. Да, по понятным причинам вопрос советских памятников в нашем обществе достаточно болезненный, поэтому разного рода желания и намерения должны тщательно взвешиваться, нельзя принимать спонтанных решений. Кроме того, в контексте разговоров о советских монументах стоит помнить, что речь идет о покое захоронений, а некоторые монументы входят в число охраняемых объектов культуры. Петиция "Ээсти 200" может снискать популярность в определенном сегменте избирателей, и понятно, что в связи с войной в Украине тему памятников возможно сделать актуальной. Однако все это выглядит как желание подзаработать перед выборами политические очки за счет противопоставления одной части общества другой. А еще не так давно казалось, что у партии "Ээсти 200" совсем другие цели».

Член Партии реформ Евгений Криштафович:

Фото: Tairo Lutter

«В сносе или переделывании установленных ранее памятников, в принципе, нет ничего необычного. В США даже памятники Томасу Джефферсону кое-где убрали, потому что сочли факт его биографии – то, что он имел рабов – недостойным. А речь, на минуточку, идет об одном из отцов-основателей государства, на мнения которого до сих пор ссылается Верховный суд в трактовке Конституции США.

Большая часть военных монументов, установленных в Эстонии советской оккупационной властью, нуждается, как минимум, в табличке с пояснениями. Проблема и корень конфликта заключается в том, что на подавляющем большинстве из них Красная армия обозначена как освободительница Эстонии. Мы знаем, что это ложное утверждение.

Красная армия сначала оккупировала Эстонию в 1940 году, потом боролась здесь с войсками нацистской Германии, которые вторглись в 1941-ом, победила их в 1944-ом, и продолжала оккупацию до 90-ых годов прошлого века. С таким же правом и гитлеровского солдата можно было бы назвать освободителем – от большевиков на период с 1941 по 1944. Но правда в том, что и те и другие были оккупантами.

Памятники немецким солдатам, которые также установлены на территории нашей страны, нелепых утверждений о роли нацистов в освобождении Эстонии не содержат. Там обычно указаны имена погибших здесь солдат и их годы жизни. Такие монументы на месте наиболее кровопролитных сражений или мест захоронения погибших солдат любой армии, являются нейтральными и, в принципе, не должны вызывать протестов.