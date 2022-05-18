Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 19 мая, вырастет до 227,13 евро за мегаватт-час. Никогда ранее в текущем году цена не была столь высокой, пишет Rus.ERR.
Завтра биржевая цена на электроэнергию обновит рекорд 2022 года
Завтра биржевая цена на электроэнергию обновит рекорд 2022 года
С 7 утра и до полуночи стоимость электричества будет выше 200 евро, при этом максимальный часовой тариф в течение дня составит почти 369 евро, свидетельствуют данные Nord Pool.
Минимальный тариф будет с 3 до 5 часов ночи, когда цена составит 63,12 евро за мегаватт-час.
В среду среднесуточная стоимость электроэнергии составила 188,72 евро.
Ключевые слова