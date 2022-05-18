Бородич: я не сделал ничего неправильного

В интервью Raadio Kuku Бородич подчеркнул, что все его расходы на образование и связанные с этим поездки исходили из договора члена правления и должным образом согласовывались с советом предприятия. «Так что да, значит, я поступил правильно. Сожалею ли я о том, что принял решение развивать себя? Не жалею, наоборот, это было очень правильное решение, которое также пошло на пользу компании», – сказал Бородич.

«Я считаю, что в каждой современной компании большую роль играет повышение квалификации. В людей инвестируют, и мы делали это на разных уровнях в TLT. Все крупные фирмы вкладывают средства в повышение квалификации членов правления. Это совершенно обычная практика как в Эстонии, так и в других странах мира. На мой взгляд, эти инвестиции также находят свое отражение в развитии компании. Мягко говоря, когда вы смотрите на то, как за три с половиной года TLT превратилась из компании прошлого века во вполне современное предприятие, я думаю, что это работа правления. У нас новая, аккуратная инфраструктура, отлажены внутренние процессы. Мы перенесли делопроизводство из журналов и тетрадей в цифровую среду. Мы улучшили финансовые результаты, у нас новый подвижной состав, появятся новые трамваи. Возможно, такое развитие событий кому-то не нравится и он очень хочет вернуться к старому способу управления», – считает Бородич.