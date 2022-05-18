Руководитель Таллиннского городского транспорта (TLT) Денис Бородич, которого сегодня отправили в отставку, подтвердил, что все расходы на образование, транспорт и суточные были оформлены правильно, и он не сделал ничего плохого.
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Бородич: я не сделал ничего неправильного
Бородич: я не сделал ничего неправильного
В интервью Raadio Kuku Бородич подчеркнул, что все его расходы на образование и связанные с этим поездки исходили из договора члена правления и должным образом согласовывались с советом предприятия. «Так что да, значит, я поступил правильно. Сожалею ли я о том, что принял решение развивать себя? Не жалею, наоборот, это было очень правильное решение, которое также пошло на пользу компании», – сказал Бородич.