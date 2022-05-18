ФОТО ⟩ В Отепя продается дом, будто сошедший с картинки

В построенном в 1974 году каменном доме общей площадью 164 м2 пять комнат, три из которых - спальни. На первом этаже находятся большая гостиная, кухня-столовая, прихожая, баня и туалет. Гостиная имеет выход на террасу. На втором этаже - три спальни и туалет. В двух комнатах - балконы во французском стиле.