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ФОТО ⟩ В Отепя продается дом, будто сошедший с картинки

Kodu.postimees.ee
В Отепя продается дом, будто сошедший с картинки
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Фото: KV.EE

В Отепя с нетерпением ждет новую семью элегантный дом во французском стиле, пишет портал Kodu.

В построенном в 1974 году каменном доме общей площадью 164 м2 пять комнат, три из которых - спальни. На первом этаже находятся большая гостиная, кухня-столовая, прихожая, баня и туалет. Гостиная имеет выход на террасу. На втором этаже - три спальни и туалет. В двух комнатах - балконы во французском стиле. 

Фото: KV.EE

Главным в дизайне интерьера дома является сочетание красок и фактур, характерные для французского стиля: пол из натуральной доски и покрытые натуральной известковой штукатуркой стены. Под потолком установлены массивные деревянные балки, кое-где виднеется эффектный красный кирпич.

Фото: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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