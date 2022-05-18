На инфочасе Рийгикогу обсудили предложение об увеличении детских пособий

Отвечая на вопросы членов Рийгикогу о предложении об увеличении детских пособий, премьер-министр Кая Каллас сказала, что дети рождаются от любви и тогда, когда семья чувствует себя в безопасности. Она отметила, что повышение детских пособий может вызвать рост рождаемости, но он будет непродолжительным.

Каллас отметила, что есть еще ряд проблем, которые требуют дополнительных средств, например, финансирование высшего образования, долговременный уход и зарплаты учителям. Премьер-министр подчеркнула, что для увеличения детских пособий необходимо найти дополнительные источники покрытия этих расходов. «Вы хотите заняться только популярной частью этого уравнения /…/, но будучи в правительстве, необходимо принимать решения также касательно непопулярной части, то есть, придется ответить на вопрос об источнике этих средств. Поскольку пособия – это дополнительные постоянные расходы, то у нас есть два варианта: сократить в государственном бюджете другие постоянные расходы на ту же годовую сумму или найти возможности ввести дополнительные налоги для покрытия этих постоянных расходов, – сказала Каллас. – Было бы справедливо, чтобы вы и другие партии, которые представили эту идею, задумались о непопулярной части уравнения и сказали бы честно, какие налоги будут повышены для того, чтобы выплачивать такие высокие детские пособия, как это указано в законопроекте».

Премьер-министр признала, что сейчас мы столкнулись с энергетическим кризисом и кризисом в сфере безопасности. Также это может вызвать кризис в обеспечении продовольственной безопасности. Не нужно, чтобы мы столкнулись еще и с правительственным кризисом. По ее словам, одно из возможных решений – это если партнер по коалиции откажется от поддержки законопроекта о повышении детских пособий и будет искать решения в рамках коалиции, как это обычно и делается в правительстве. «Хорошо бы сделать это в рамках обсуждения бюджета, именно для того, чтобы были покрыты и другие потребности», –сказала Каллас.

Премьер-министр Кая Каллас ответила на вопрос Хелира-Валдора Сеэдера о нерешительности коалиции, на вопрос Яака Юске о детских пособиях, на вопрос Прийта Сибула о правительственном кризисе и на вопрос Айвара Кокка о дополнительном бюджете. Премьер-министр также ответила на вопрос Тоомаса Ярвеоя о решении Финляндии и Швеции вступить в НАТО и на вопрос Рийны Сиккут о сотрудничестве с местными самоуправлениями в связи с приемом военных беженцев.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало ответила на вопрос Хельмен Кютт о договоренностях в коалиционном соглашении и на вопрос Андруса Сеэме о сотрудничестве между государством и местными самоуправлениями в оказании помощи военным беженцам.