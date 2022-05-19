Рекорд за рекордом ⟩ В апреле число сделок с недвижимостью достигло допандемического уровня

В апреле этого года было совершено столько же сделок, как и в апреле 2019 года, но на 51% больше, чем во время первой волны коронавируса в апреле 2020 года.

В апреле 2022 года было совершено 2 166 сделок по продаже квартирной собственности в качестве жилого помещения, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В апреле было совершено 1137 сделок с незастроенной землей и 719 сделок с частными домами на земельных участках, что соответственно на 42 и 30% меньше, чем рекордной весной прошлого года.

В Таллинне было совершено 795 сделок с квартирами, что на 22% меньше, чем в апреле прошлого года. При этом каждая пятая сделка была с новым жильем. В апреле в Тарту было совершено 239 сделок с квартирами, что означает рост на 9% по сравнению с прошлым годом. За последние два месяца количество сделок с квартирами в Тарту было больше, чем в 2021 году, благодаря продажам квартир в новостройках. Первые продажи составили 40% от всех сделок купли-продажи квартир, совершенных в Тарту. В Пярну было заключено 100 сделок с квартирами, их количество уменьшилось на 9% по сравнению с прошлым годом.