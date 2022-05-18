Кая Каллас и Таави Аас беспокоятся о ценах на отопление предстоящей осенью

13 мая Каллас встретилась с продавцами электроэнергии и газа на эстонском рынке.
«Исходя из обсуждения, я вижу риск того, что в предстоящий отопительный сезон цены на электроэнергию и газ для потребителей поднимутся на гораздо более высокий уровень, чем они были прошлой осенью и зимой. Считаю, что для смягчения сложившейся ситуации уже сейчас должны быть предприняты превентивные шаги, которые были бы направлены на подготовку возможных мер противодействия росту цен в энергетике и запуск соответствующей общественной коммуникации», – пишет Каллас.
Таким образом, Каллас просит Таави Ааса, чтобы министерство экономики и коммуникаций подготовило до 16 июня и представило на заседании кабинета министров сценарии и предложения о том, как снизить цены на энергоносители и/или предотвратить резкий рост цен следующей осенью и зимой.
Анализ и предложения должны включать прогнозы цен на энергию на следующие 12 и 24 месяца.
Анализ также должен учитывать изменение цен на энергоносители как для домашних хозяйств, так и для крупных потребителей (например, крупных предприятий, производителей и так далее).
«Надеюсь, что вы придумаете эффективные и продуманные действия для предотвращения возможного кризиса из-за роста цен на энергоносители», – надеется Каллас.
Таави Аас: меня тоже беспокоит приближающаяся осень
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сообщил Postimees, что правительство постоянно обсуждает ситуацию, которая может ожидать потребителей энергии осенью, и предлагает способы, которыми государство может помочь эстонским потребителям энергии. Он пояснил, что энергетическая система Эстонии построена на рынке и конкуренции, и государство вмешивается, чтобы создать рыночную среду и преодолеть рыночные сбои. «На основе этого мы сделали различные обзоры для правительства. Мы обязательно выполним недавнюю просьбу премьер-министра и этой осенью вновь пересмотрим наши возможности. Я также беспокоюсь о наступающей осени, и было бы хорошо, если все правительство как можно лучше разбиралось в этом вопросе, чтобы мы могли найти хорошие и важные решения, которые помогли бы нашему народу в нестабильные времена», – объяснил Аас Postimees.
«Первым приоритетом является обеспечение безопасности снабжения, чтобы в комнатах людей было тепло и горел свет», – подчеркнул Аас. Он отметил, что из-за военных действий России энергетические рынки остаются нестабильными, и министерство объяснило, как обеспечить безопасность поставок нашей страны в сложных условиях. «Например, мы быстро приняли решение по терминалу СПГ и получили необходимое финансирование из дополнительного бюджета», – сказал Аас.
Кроме того, правительство говорило как о краткосрочных, так и о долгосрочных способах поддержания разумных потребительских цен за счет устойчивого развития энергетики. «Важную роль здесь играет возобновляемая энергетика и ускорение ее развития. Например, на прошлой неделе мы представили обзор того, как мы могли бы способствовать развитию возобновляемой энергетики, ослабив ограничения, применяемые различными государственными органами. Та самая возобновляемая энергия, которая поможет нам снизить цены», – пояснил министр Аас.