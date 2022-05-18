Кая Каллас и Таави Аас беспокоятся о ценах на отопление предстоящей осенью

13 мая Каллас встретилась с продавцами электроэнергии и газа на эстонском рынке.

«Исходя из обсуждения, я вижу риск того, что в предстоящий отопительный сезон цены на электроэнергию и газ для потребителей поднимутся на гораздо более высокий уровень, чем они были прошлой осенью и зимой. Считаю, что для смягчения сложившейся ситуации уже сейчас должны быть предприняты превентивные шаги, которые были бы направлены на подготовку возможных мер противодействия росту цен в энергетике и запуск соответствующей общественной коммуникации», – пишет Каллас.

Таким образом, Каллас просит Таави Ааса, чтобы министерство экономики и коммуникаций подготовило до 16 июня и представило на заседании кабинета министров сценарии и предложения о том, как снизить цены на энергоносители и/или предотвратить резкий рост цен следующей осенью и зимой.

Анализ и предложения должны включать прогнозы цен на энергию на следующие 12 и 24 месяца.

Анализ также должен учитывать изменение цен на энергоносители как для домашних хозяйств, так и для крупных потребителей (например, крупных предприятий, производителей и так далее).

«Надеюсь, что вы придумаете эффективные и продуманные действия для предотвращения возможного кризиса из-за роста цен на энергоносители», – надеется Каллас.

Таави Аас: меня тоже беспокоит приближающаяся осень

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сообщил Postimees, что правительство постоянно обсуждает ситуацию, которая может ожидать потребителей энергии осенью, и предлагает способы, которыми государство может помочь эстонским потребителям энергии. Он пояснил, что энергетическая система Эстонии построена на рынке и конкуренции, и государство вмешивается, чтобы создать рыночную среду и преодолеть рыночные сбои. «На основе этого мы сделали различные обзоры для правительства. Мы обязательно выполним недавнюю просьбу премьер-министра и этой осенью вновь пересмотрим наши возможности. Я также беспокоюсь о наступающей осени, и было бы хорошо, если все правительство как можно лучше разбиралось в этом вопросе, чтобы мы могли найти хорошие и важные решения, которые помогли бы нашему народу в нестабильные времена», – объяснил Аас Postimees.

«Первым приоритетом является обеспечение безопасности снабжения, чтобы в комнатах людей было тепло и горел свет», – подчеркнул Аас. Он отметил, что из-за военных действий России энергетические рынки остаются нестабильными, и министерство объяснило, как обеспечить безопасность поставок нашей страны в сложных условиях. «Например, мы быстро приняли решение по терминалу СПГ и получили необходимое финансирование из дополнительного бюджета», – сказал Аас.