ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Правительство не развалилось, Рийгикогу одобрил законопроект о семейных пособиях

Законопроект о семейных пособиях был принят 60 голосами против 9. Воздержавшихся не было. В голосовании не участвовали 22 депутата.

Против проголосовали члены фракции "Отечества". Не участвовали в голосовании фракция EKRE, Виктория Ладынская-Кубиц ("Отечество"), Марко Шорин (Центристская партия), Яак Юске и Эдуард Одинец (оба из СДПЭ).

Кая Каллас (Партия реформ) выступила во время обсуждения законопроекта с докладом, к которому каждый член Рийгикогу мог задать два вопроса. После этого начались переговоры, в ходе которых все члены Рийгикогу, а также представители комиссий и фракций могли высказать свое мнение. Поправки не ставятся на голосование. После завершения переговоров проект был вынесен на окончательное голосование.