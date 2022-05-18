Поскольку голосование по дополнительному бюджету правительство увязало с вопросом о доверии, на сегодняшнем заседании Рийгикогу принял решение как относительно пакета проекта дополнительного бюджета, так и правительства Партии реформ и Центристской партии. По итогам голосования дополнительный бюджет был принят, а правительство не распалось.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Правительство не развалилось, Рийгикогу одобрил законопроект о семейных пособиях
Законопроект о семейных пособиях был принят 60 голосами против 9. Воздержавшихся не было. В голосовании не участвовали 22 депутата.
Против проголосовали члены фракции "Отечества". Не участвовали в голосовании фракция EKRE, Виктория Ладынская-Кубиц ("Отечество"), Марко Шорин (Центристская партия), Яак Юске и Эдуард Одинец (оба из СДПЭ).
Кая Каллас (Партия реформ) выступила во время обсуждения законопроекта с докладом, к которому каждый член Рийгикогу мог задать два вопроса. После этого начались переговоры, в ходе которых все члены Рийгикогу, а также представители комиссий и фракций могли высказать свое мнение. Поправки не ставятся на голосование. После завершения переговоров проект был вынесен на окончательное голосование.
Если бы Рийгикогу не принял законопроект, увязанный с вопросом о доверии правительству, спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) немедленно уведомил бы об этом президента, и правительство бы ушло в отставку.