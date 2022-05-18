Разведка Эстонии: ВСУ продолжают наступать северо-восточнее Харькова с целью выхода на границу с Россией

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В ушедшие сутки вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили обстреливать артиллерией и атаковать с воздуха различные населенные пункты в Донецкой области. Таким образом они пытаются оказать давление на гражданское население и вооруженные силы Украины (ВСУ).

Помимо этого, ВС РФ произвели огневой налет по воинской части в поселке городского типа Десна неподалеку от Чернигова. Уже второй день подряд обстрелам подвергаются населенные пункты в Сумской области. Кроме того, небольшие подразделения россиян пытались просочиться через российско-украинскую границу. Вероятнее всего, эти усилия должны вынудить украинские войска укрепить позиции в Черниговской и Сумской областях.

17 мая как Украина, так и РФ подтвердили приостановление переговорного процесса. Каждая из сторон переложила ответственность за срыв переговоров на оппонента. Учитывая прежнюю историю этого диалога, такой исход был ожидаем. Фактически с самого начала переговоров значимых подвижек в этом процессе не происходило. РФ и Украина выдвигали противоположные условия достижения мира, поскольку первая сторона является агрессором, а вторая защищает свой суверенитет и территориальную целостность.

Харьковское направление (Восток)

ВСУ продолжают наступать северо-восточнее Харькова с целью выхода на границу с Россией. Вероятнее всего, ВС РФ сосредоточатся на обороне и попытаются предотвратить перехват украинскими войсками собственных линий снабжения на линии Белгород – Купянск, а также обстрелов инфраструктуры в Белгородской области. На этом направлении российские войска отбиваются от атак ВСУ преимущественно с помощью артиллерии.

ВС РФ не удалось расширить Изюмский плацдарм в южном направлении. Вероятнее всего, российские войска пытались продолжить наступление. В свою очередь ВСУ сообщают о том, что россияне подтягивают резервы и собираются с силами для атаки в сторону Славянска.

Авиация ВС РФ работала по целям вокруг Изюмского плацдарма. Российским войскам удалось достичь небольших успехов рядом с Лиманом.

Рубеж Донецк – Луганск

В Донецкой и Луганской областях российские войска продолжили обстреливать позиции противника из артиллерии и предпринимали атаки. ВС РФ добились небольших успехов, продвинувшись на север от Попасной. В том числе российские войска пытались наступать на Северодонецк с целью охвата города. Якобы при попытке форсирования Северного Донца погиб командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа полковник Козлов.

ВС РФ провели неудачные атаки в западной части Донецкой области. Утверждается, что российские войска провалили наступление восточнее Авдеевки. Помимо этого ВС РФ безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ с целью перехвата шоссе N15, которое связывает этот регион с Запорожьем.

Значимых ударов с воздуха и обстрелов артиллерии по заводу «Азовсталь» в Мариуполе не наблюдалось. Произошла частичная эвакуация украинских бойцов с территории промышленной зоны.

Южное направление

В течение 17 мая ВС РФ не предпринимали наступательных действий на юге. Российские войска продолжают укреплять свои позиции бетонными сооружениями. Замечены малоинтенсивные обстрелы украинских войск артиллерией.