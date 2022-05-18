Разведывательный центр Сил обороны Эстонии подготовил оперативную сводку о боевых действиях в Украине. Последние сведения по состоянию на 19 мая.
Разведка Эстонии: ВСУ продолжают наступать северо-восточнее Харькова с целью выхода на границу с Россией
Общая информация
В ушедшие сутки вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили обстреливать артиллерией и атаковать с воздуха различные населенные пункты в Донецкой области. Таким образом они пытаются оказать давление на гражданское население и вооруженные силы Украины (ВСУ).
Помимо этого, ВС РФ произвели огневой налет по воинской части в поселке городского типа Десна неподалеку от Чернигова. Уже второй день подряд обстрелам подвергаются населенные пункты в Сумской области. Кроме того, небольшие подразделения россиян пытались просочиться через российско-украинскую границу. Вероятнее всего, эти усилия должны вынудить украинские войска укрепить позиции в Черниговской и Сумской областях.
17 мая как Украина, так и РФ подтвердили приостановление переговорного процесса. Каждая из сторон переложила ответственность за срыв переговоров на оппонента. Учитывая прежнюю историю этого диалога, такой исход был ожидаем. Фактически с самого начала переговоров значимых подвижек в этом процессе не происходило. РФ и Украина выдвигали противоположные условия достижения мира, поскольку первая сторона является агрессором, а вторая защищает свой суверенитет и территориальную целостность.
Харьковское направление (Восток)
ВСУ продолжают наступать северо-восточнее Харькова с целью выхода на границу с Россией. Вероятнее всего, ВС РФ сосредоточатся на обороне и попытаются предотвратить перехват украинскими войсками собственных линий снабжения на линии Белгород – Купянск, а также обстрелов инфраструктуры в Белгородской области. На этом направлении российские войска отбиваются от атак ВСУ преимущественно с помощью артиллерии.
ВС РФ не удалось расширить Изюмский плацдарм в южном направлении. Вероятнее всего, российские войска пытались продолжить наступление. В свою очередь ВСУ сообщают о том, что россияне подтягивают резервы и собираются с силами для атаки в сторону Славянска.
Авиация ВС РФ работала по целям вокруг Изюмского плацдарма. Российским войскам удалось достичь небольших успехов рядом с Лиманом.
Рубеж Донецк – Луганск
В Донецкой и Луганской областях российские войска продолжили обстреливать позиции противника из артиллерии и предпринимали атаки. ВС РФ добились небольших успехов, продвинувшись на север от Попасной. В том числе российские войска пытались наступать на Северодонецк с целью охвата города. Якобы при попытке форсирования Северного Донца погиб командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа полковник Козлов.
ВС РФ провели неудачные атаки в западной части Донецкой области. Утверждается, что российские войска провалили наступление восточнее Авдеевки. Помимо этого ВС РФ безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ с целью перехвата шоссе N15, которое связывает этот регион с Запорожьем.
Значимых ударов с воздуха и обстрелов артиллерии по заводу «Азовсталь» в Мариуполе не наблюдалось. Произошла частичная эвакуация украинских бойцов с территории промышленной зоны.
Южное направление
В течение 17 мая ВС РФ не предпринимали наступательных действий на юге. Российские войска продолжают укреплять свои позиции бетонными сооружениями. Замечены малоинтенсивные обстрелы украинских войск артиллерией.
ВС РФ продолжили наносить ракетные удары и воздействовать авиацией по объектам в Одесской и Николаевской областях. Вероятнее всего, они пытаются нарушить работу транспортной инфраструктуры. ВСУ сообщили о двух пусках крылатых ракет по мосту в устье Днепра.