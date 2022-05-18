Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сказал ERR, что он не подаст в отставку в связи с тем, что он согласовывал обучение уволенного с должности председателя правления TLT Дениса Бородича.
Андрей Новиков не уйдет с поста вице-мэра
Причин самому подать в отставку Новиков не видит. "По сути, мы в начале года договорились, что Бородич сообщит мне, в какое время он будет учиться. По большей части это означало прослушивание определенных лекций через наушники, находясь здесь, в Эстонии. Того, каковы были реальные расходы, я не согласовывал. Эти расходы также стали для меня неожиданностью, когда стали достоянием общественности", - сказал Новиков.
На пресс-конференции горуправы в среду мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что намерен расторгнуть договоры с членами правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денисом Бородичем и Отто Попелем из-за утраты доверия.
В среду издание Eesti Ekspress написало, что Бородич и Попель посещали за счет города различные курсы обучения, причем город, то есть налогоплательщик, оплачивали также билеты на самолет, гостиницы и командировочные.