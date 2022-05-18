Андрей Новиков не уйдет с поста вице-мэра

Причин самому подать в отставку Новиков не видит. "По сути, мы в начале года договорились, что Бородич сообщит мне, в какое время он будет учиться. По большей части это означало прослушивание определенных лекций через наушники, находясь здесь, в Эстонии. Того, каковы были реальные расходы, я не согласовывал. Эти расходы также стали для меня неожиданностью, когда стали достоянием общественности", - сказал Новиков.