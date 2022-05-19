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Стойческу: многочисленные обиды Турции на Запад не помешают Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Павел Соболев
Стойческу: многочисленные обиды Турции на Запад не помешают Финляндии и Швеции вступить в НАТО
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  • У Турции накопилось много досады и на Швецию с Финляндией, и на весь Евросоюз
  • Орбан пытается шантажировать Евросоюз, а Орбана может шантажировать Путин
  • Путин ведет себя так, словно является реинкарнацией Гитлера

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся блокирования Турцией начала переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, а также панических настроений, царящих, вероятно, сейчас в Кремле.

- Вчера представители стран НАТО собрались, чтобы начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, но им не удалось провести голосование из-за возражений Турции. Представители Турции говорят, что не отвергают саму идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но Турция хочет прийти к соглашению с этими странами «в отношении угрозы, с которой Турция сталкивается». Предполагается, что Турция даст добро на вступление Швеции и Финляндии только в том случае, если эти страны признают Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Как разрешится эта сложная ситуация?

- Я думаю, что требования Турции безосновательны. Начинать нужно уже с этого. В последние пять лет Турция требовала от Швеции и Финляндии выдать 33 человек, которых Турция считает связанными с терроризмом или с гюленизмом. В случае гюленизма речь идет об организации Hizmet, созданной Фетхуллахом Гюленом, уже с 1999 года живущим в США. США не выдали Турции даже самого Гюлена.

В Финляндии и Швеции все запросы турецких властей по конкретным лицам рассматривались в судебных инстанциях. Суды, который являются независимыми в демократических странах, не нашли никаких подтверждений причастности этих лиц к терроризму. Однако такие диктаторы-автократы, каковым является президент Эрдоган, просто не в состоянии осознать, что суды в каких-то странах являются независимыми. Эрдоган не понимает, что правительства Финляндии и Швеции не могут заставить суды принять какие-то решения, которые удовлетворили бы Турцию. Предоставить же судам Швеции и Финляндии доказательства причастности к терроризму людей из этого списка турецкая сторона не смогла.

Сама риторика Турции, согласно которой Швеция и Финляндия являются государствами, поддерживающими терроризм, звучит очень гротескно. Эрдоган опирается на столь же лживую картину, что использует Путин, когда говорит про Украину как про нацистское государство. Кроме того, у Турции есть и еще одна обида. Швеция прекратила поставки оружия Турции в 2019 году, так как Швеция сочла, что военное вторжение Турции на северные территории Сирии происходило с нарушением международного права. Однако решение этой проблемы с демаршем Турции обязательно найдется. Вчера и госсекретарь США разговаривал с главой МИДа Турции, так что эта ситуация будет урегулирована. Сейчас, скорее всего, турецкие чиновники, включая главу МИДа, просто хотят как-то порадовать Эрдогана.

Нужно понимать, что Турцию может сейчас расстраивать даже та благожелательность, с какой в странах ЕС говорится о перспективах Украины получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Конечно, процесс интеграции Украины в ЕС займет очень много времени, но отношение Европы к этой теме очень открытое и теплое. Турция же очень давно подала заявку на вступление в ЕС, но никаких успехов в этом направлении не достигла. А четыре года назад Европарламент и вовсе принял решение прекратить переговоры с Турцией из-за неудовлетворительного положения с соблюдением прав человека в этой стране.

Я полагаю, все может закончиться тем, что турецкий парламент последним из парламентов стран НАТО ратифицирует соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Однако пусть и последним, но парламент Турции все равно обязательно это сделает.

- Страны ЕС пока не смогли договориться о шестом пакете санкций в отношении РФ, включавшем в себя, помимо прочего, запрет на импорт российской нефти. Шестой пакет заблокировала Венгрия, заявившая о неготовности отказаться от российской нефти без компенсации со стороны ЕС. Будапешт требует компенсации в размере 18 миллиардов евро, однако на переговорах речь шла о меньшей сумме. Вопрос действительно в сумме компенсации, или же Виктор Орбан остается верен каким-то обязательствам, которые у него есть перед Владимиром Путиным?

- У Орбана могут быть обязательства перед Путиным, а у Путина может быть компромат на Орбана. Не думаю, что все те сделки, которые заключали Путин с Орбаном, можно было совершить без коррупционных схем. Когда-нибудь все это выплывет наружу. А сейчас Орбан просто занимается шантажом, рассчитывая получить от Евросоюза побольше денег.

Почему другие страны могут справиться без российского топлива, а Венгрия не может? У Чехии и Словакии тоже нет морских портов, но они же не блокируют введение эмбарго, так что этот аргумент Венгрии, что она получает нефть только по трубопроводу, совершенно надуманный. Есть и другие возможности обеспечить себя топливом. Поэтому вопрос на самом деле упирается в отсутствие не возможностей, а желания.

- Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сказал вчера, что заявления России о применении в Украине новейшего лазерного оружия свидетельствуют о провале планов Кремля. Зеленский напомнил, что в пропаганде нацистской Германии был термин «вундерваффе», «чудо-оружие», и чем яснее становилось, что у нацистов нет шансов на победу, тем больше было пропагандистских разговоров о чудо-оружии, которое якобы будет настолько мощным, что обеспечит перелом в войне. Действительно ли разговоры России о лазерном оружии — это признак отчаяния Кремля, царящей в нем паники, похожей на ту, что испытывал в начале 1945 года Гитлер?

- Полагаю, такая паника в Кремле сейчас действительно наблюдается. Думаю, Путин сейчас очень зол. Много говорится о том, что очень многие генералы отстранены им от дел, не говоря уже о верхушке ФСБ, на которую он особенно разгневан. Если же посмотреть на риторику российской власти, на то, что говорил в последнее время Сергей Лавров, что говорил сам Путин 9 мая, что говорил посол РФ в Вашингтоне Антонов, то сейчас никто из них даже слова не произносил о какой-то победе в Украине. 9 мая они праздновали победу без победы.

Даже «Евровидение» в России комментировали в подобном духе. Российские пропагандисты сначали выражали обиду из-за того, что России не дали выступить на этом конкурсе, но потом стали называть победой неучастие России в «Евровидении». То есть, по сути, тоже праздновали победу без победы. Это очень напоминает СССР времен Брежнева, когда коммунистами тоже очень много говорилось об их победах, которых на самом деле не было. Вот и у Путина сейчас наблюдаются только такие выдуманные победы.

- Британская пресса, ссылаясь на западные военные источники, писала на этой неделе, что Владимир Путин и начальник Генштаба российской армии генерал Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который был бы нормален для полковника. Западные разведки полагают, что такое ручное управление Путиным российскими войсками могло способствовать военным неудачам России в Украине. О чем может говорить такая персональная вовлеченность Путина в решение именно военных задач? Что он никому не доверяет? Или, быть может, что у него настолько помутился рассудок, что он с азартом воспринимает происходящую войну как какое-то подобие игры?

- Путин сейчас пребывает в панике, а никому не доверяет он уже довольно давно. Его поведение больше напоминает поведение Сталина. Он играет в такую же ужасную игру, в которую играл Сталин. И в то же время Путин ведет себя так, словно является реинкарнацией Гитлера. Тоже обустроил себе бункер, тоже кричит на генералов, которые стоят перед ним и боятся рассказать ему правду.

Гитлер тоже орал на своих военачальников и объяснял им, какие дивизии они должны двинуть на защиту Берлина. И никто из генералов не отваживался сказать ему, что от этих дивизий уже давно ничего не осталось. Путин тоже сейчас приказывает направить куда-то тысячи солдат или переместить куда-то ракетные установки. И никто не говорит ему, что этих бойцов и эти ракеты взять уже негде. При этом Гитлер хотя бы сам воевал в годы первой мировой войны. Был капралом, который потом стал командовать маршалами. Путин же вообще не имеет никакого военного опыта. Как, кстати, и министр обороны Шойгу.

В общем, все для Путина идет к такому же концу, до которого дошел Гитлер, но у Путина все-таки остается возможность применения оружия массового поражения. Увы, такой ужасный вариант пока остается на столе у Путина.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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