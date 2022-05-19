Стойческу: многочисленные обиды Турции на Запад не помешают Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Я полагаю, все может закончиться тем, что турецкий парламент последним из парламентов стран НАТО ратифицирует соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Однако пусть и последним, но парламент Турции все равно обязательно это сделает.

- Страны ЕС пока не смогли договориться о шестом пакете санкций в отношении РФ, включавшем в себя, помимо прочего, запрет на импорт российской нефти. Шестой пакет заблокировала Венгрия, заявившая о неготовности отказаться от российской нефти без компенсации со стороны ЕС. Будапешт требует компенсации в размере 18 миллиардов евро, однако на переговорах речь шла о меньшей сумме. Вопрос действительно в сумме компенсации, или же Виктор Орбан остается верен каким-то обязательствам, которые у него есть перед Владимиром Путиным?

- У Орбана могут быть обязательства перед Путиным, а у Путина может быть компромат на Орбана. Не думаю, что все те сделки, которые заключали Путин с Орбаном, можно было совершить без коррупционных схем. Когда-нибудь все это выплывет наружу. А сейчас Орбан просто занимается шантажом, рассчитывая получить от Евросоюза побольше денег.

Почему другие страны могут справиться без российского топлива, а Венгрия не может? У Чехии и Словакии тоже нет морских портов, но они же не блокируют введение эмбарго, так что этот аргумент Венгрии, что она получает нефть только по трубопроводу, совершенно надуманный. Есть и другие возможности обеспечить себя топливом. Поэтому вопрос на самом деле упирается в отсутствие не возможностей, а желания.

- Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сказал вчера, что заявления России о применении в Украине новейшего лазерного оружия свидетельствуют о провале планов Кремля. Зеленский напомнил, что в пропаганде нацистской Германии был термин «вундерваффе», «чудо-оружие», и чем яснее становилось, что у нацистов нет шансов на победу, тем больше было пропагандистских разговоров о чудо-оружии, которое якобы будет настолько мощным, что обеспечит перелом в войне. Действительно ли разговоры России о лазерном оружии — это признак отчаяния Кремля, царящей в нем паники, похожей на ту, что испытывал в начале 1945 года Гитлер?

- Полагаю, такая паника в Кремле сейчас действительно наблюдается. Думаю, Путин сейчас очень зол. Много говорится о том, что очень многие генералы отстранены им от дел, не говоря уже о верхушке ФСБ, на которую он особенно разгневан. Если же посмотреть на риторику российской власти, на то, что говорил в последнее время Сергей Лавров, что говорил сам Путин 9 мая, что говорил посол РФ в Вашингтоне Антонов, то сейчас никто из них даже слова не произносил о какой-то победе в Украине. 9 мая они праздновали победу без победы.