Студия Postimees: смягчит ли Турция свою позицию в отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО?

- Вчера представители стран НАТО собрались, чтобы начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, но им не удалось провести голосование из-за возражений Турции. Как сообщает Financial Times, предполагается, что Турция даст добро на вступление Швеции и Финляндии только в том случае, если эти страны признают Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Как разрешится этот кризис?

- Президент Украины Владимир Зеленский вчера в своем вечернем видеообращении сказал, что заявления РФ о применении в Украине новейшего лазерного оружия свидетельствуют о провале планов Кремля. Зеленский напомнил, что в пропаганде нацистской Германии был термин «вундерваффе», «чудо-оружие». Чем яснее становилось, что у нацистов нет шансов на победу, тем больше было пропагандистских разговоров о чудо-оружии, которое якобы будет настолько мощным, что обеспечит перелом в войне. Действительно ли нынешние разговоры России о новом лазерном оружии — это признак отчаяния Кремля?

- Министерство обороны Великобритании утверждает, что из-за больших потерь в районе Мариуполя российская армия была вынуждена привлечь к штурму города значительное число дополнительных подразделений, не относящихся к регулярным войскам, в том числе — подразделения из Чечни. Британская разведка считает, что направление на поле боя столь неоднородных по составу подразделений говорит о значительных проблемах РФ с обеспечением своей кампании в Украине. Может ли случиться так, что России уже в ближайшие месяцы станет просто некем воевать?