МВФ рекомендует Эстонии конкретнее распределять дотации

Подводя итоги визита, МВФ отмечает, что в нынешних нестабильных условиях политика должна реагировать быстро. В первую очередь следует направить бюджетные средства на обусловленные войной в Украине затраты — расходы, связанные с приемом военных беженцев, и поиск решений для изменившейся обстановки в сфере государственной безопасности и надежности снабжения энергией, сообщил Банк Эстонии.

«Тщательно продуманные кризисные планы, в том числе на случай потенциального полного прекращения поставок природного газа из России, позволили бы определить приоритеты бюджетной политики на ближайшее время», - отмечается в рапорте.

МВФ также рекомендует Эстонии расширить налоговую базу.

«Я также считаю, что внушает беспокойство последовательно растущий разрыв между затратами и поступлениями государства. Поэтому особенно важно, чтобы решения, закрепляющие важные дополнительные расходы, принимались ответственно, то есть с соглашением, за счет чего их будут покрывать», - прокомментировал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

МВФ дал позитивную оценку использованным в Эстонии дотациям по компенсации резкого роста цен, но подчеркнул, что в дальнейшем подобные дотации следует адресовать прежде всего семьям с низкими доходами. В продолжительной перспективе отчетливым новым приоритетом в том, что касается государственных расходов и инвестиций, стало снижение зависимости от импортированных из России энергоносителей.

По оценке МВФ, в этом году экономический рост Эстонии замедлится до 1,25 процента, инфляция удержится на средневысоком уровне 16 процентов. В следующем году, по оценке МВФ, показатель инфляции должен заметно сократиться, а в 2024 году он упадет до обычного уровня, на следующий год организация прогнозирует экономический рост в 2,2 процента. В среднепродолжительной перспективе он постепенно вернется на уровень 3,25 процента.

Основные риски связаны с потенциальными негативными последствиями войны — такими как продолжающийся рост цен на энергоносители, превышающий прогнозы поток беженцев или продолжающиеся перерывы в поставках, поддерживающие высокую инфляцию. Быстрый рост цен, который также ускоряется высоким внутренним спросом в Эстонии, может создать спираль цен и роста зарплат. Это в свою очередь представляет угрозу для конкурентоспособности экспортной промышленности Эстонии. Следует также внимательно следить за происходящим на рынке недвижимости.