Европа отказывается от нефти и газа из России. Не сразу, но план и деньги уже есть

Нападение России на Украину заставило Европу ускорить прощание с ископаемым топливом и сосредоточиться на отказе именно от российских нефти и газа. О новых мерах ЕС объявил в среду, а заодно Еврокомиссия обнародовала план действий на случай, если Кремль сам выключит газ.

Согласно обновленному плану, ЕС собирается потратить дополнительно более 200 млрд евро, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году.

До войны речь шла только о запрете долгосрочных контрактов с "Газпромом" после 2050 года, но через две недели после российского вторжения Еврокомиссия набросала план полного отказа от нефти и газа из России до 2030 года. Теперь этот план конкретизирован, и срок приближен еще на три года.

"Путинская война дестабилизировала мировой рынок энергоносителей и показала, насколько мы уязвимы, когда полагаемся на Россию как на поставщика ископаемого топлива. Мы обязаны как можно быстрее снизить зависимость от России. И мы можем это сделать", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план.

Для этого Еврокомиссия ужесточила цели и сроки европейской программы "зеленой" перестройки экономики RePowerEU, рассчитанной до 2050 года. ЕС собирается ускориться и сократить потребление газа на 30% к 2030 году.

Что собирается делать ЕС

Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. На подготовку терминалов, трубопроводов и другой инфраструктуры уйдет 12 млрд евро.

Но главная и намного более затратная часть плана - это рост выработки из возобновляемых источников и экономия энергии.

ЕС теперь собирается удвоить долю возобновляемых источников в энергетике и довести ее до 45% (в довоенном плане было 40%), а также сократить потребление энергоресурсов в целом на 2%, а не на 1,5% в год и уменьшить его к 2030 году на 13%, а не на 9%.

Для ускорения "зеленой" перестройки Еврокомиссия предложила сделать солнечные батареи обязательными для всех офисных и общественных зданий уже с 2025 года, а с 2029 - и для новых жилых домов. Газовые бойлеры будут ускоренно менять на тепловые насосы, а строительство ветряков на суше и в море - одобрять по ускоренной программе.