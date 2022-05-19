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Таллинн объявляет конкурс идей для создания Глинтового парка

rus.postimees.ee
Таллинн объявляет конкурс идей для создания Глинтового парка
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Фото: Управа города Таллинна.

Таллинн объявляет конкурс идей для Глинтового парка, чтобы осмыслить это протянувшееся через Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита обнажение плитняка длиной около девяти километров как полноценное, открытое и объединяющее части города зеленое пространство. Конкурсные работы можно представлять с 19 мая по 19 августа 2022 года.

Будущий Глинтовый парк характеризует разнообразие природных и полуприродных областей. В то же время это место, где людям нравится гулять. Цель Глинтового парка — создать обстановку, где возможности для проведения свободного времени будут переплетены с окружением так, чтобы обеспечить сохранение первозданного вида и защиту природного разнообразия.

«Мы хотим превратить Глинтовый парк в комплексное и целостное место для времяпрепровождения для всех жителей города. В соответствии с будущим титулом зеленой столицы Европы, мы должны поддерживать природное разнообразие Таллинна и повышать осведомленность горожан об окружающей среде. Очевидно, таллиннцы впервые смогут повлиять на создание парка на каждом этапе и направить его развитие в такой степени», — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Траектория Глинтового парка проходит через улицы Лубья, Ласнамяэ, Валге и Нарвское шоссе до древней долины Пирита. Объектом конкурса идей является отрезок Глинтового парка от улицы Валге до долины Пирита.

В рамках конкурса требуется найти комплексное решение, которое создало бы инклюзивное и уютное общественное пространство, позволяющее продемонстрировать необычность и уникальность глинта и провести посетителей через разные участки будущего парка, знакомя их с местной природой, наследием и культурой.

При планировании траектории Глинтового парка сеть уже имеющихся дорожек и тропинок, а также более широкие важные направления движения учитываются таким образом, чтобы сформировалась непрерывная сеть тропинок, соединенная с общегородскими пешеходно-велосипедными дорожками и окружающей сетью улиц. Вместе с тем отдельно подчеркивается необходимость сохранения движения и в стратегических местах в промежутках глинта.

В более широком смысле Глинтовый парк является частью Северо-Эстонского глинта, который можно рассматривать как символический пейзаж Эстонии. Таллиннский отрезок глинта напрямую протянулся на 30 км между обрывом Калласте и Маарду.

Путь пролегания глинта в восточной части Таллинна отмечает плитняковый берег Маарьямяэ (в том числе обнажение Сухкрумяэ), который в 1992 году был взят под охрану на отрезке от Певческого поля до улицы Козе и формирует самую высокую и заметную часть плитнякового глинта в границах Таллинна. Помимо плитнякового глинта Маарьямяэ, еще одной большой и живописной границей является древняя долина Пирита, которая обозначает восточную часть Глинтового парка.

Имя победителя огласят в начале октября.

Главным организатором конкурса идей является Центр градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна Задачи конкурса согласованы с государственным Департаментом окружающей среды, Союзом архитекторов Эстонии, Союзом ландшафтных архитекторов Эстонии, администрациями районов Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита, а также различными учреждениями Таллинна.

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