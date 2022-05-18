В учениях Siil активно участвуют ВВС стран-союзниц по НАТО

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что в проходящих с 16 мая по 5 июня учениях тренировочные полеты на малых высотах проведут самолеты и вертолеты сил союзников, а также ВВС Эстонии. Впервые в учениях принимает участие американский десантный авианосец USS Kearsarge класса LHD 3, с борта которого летательные аппараты совершают полеты как на остров Сааремаа, так и к Пярнускому уезду, а также к основному региону проведения учений в Валгаском и Выруском уездах.

Военные воздушные суда проводят полеты в основном с 7 часов утра до 22 часов, о ночных полетах военные предупреждают местные самоуправления отдельно и заранее.

В понедельник и в среду на центральном полигоне Сил обороны прошли учебные стрельбы с участием подразделений национальной гвардии и морской пехоты США при воздушной поддержке штурмовиков A-10 Thunderbolt II и AV-8B Harrier II.

Взаимодействие наземных и воздушных сил будет также отрабатываться в четверг и в пятницу над акваторией в море между островами Сааремаа и Хийумаа с применением бортового оружия, управляемых ракет класса «воздух-земля» и имитационных средств.

23-26 мая на аэродроме острова Сааремаа в Курессааре разместятся американские штурмовики А-10 и учебные реактивные самолеты ВВС Эстонии L-39, откуда они будут совершать полеты в Южную Эстонию.

В учениях участвуют ВВС Бельгии, Великобритании, Испании, Литвы, Польши, США, Франции и Чехии, а также самолеты и вертолеты Эстонии.