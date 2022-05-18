Шум от самолетов и вертолетов, участвующих в начавшихся на этой неделе в Эстонии учениях Siil-2022 можно услышать по всей стране, поскольку главная роль воздушных средств — обеспечивать воздушную поддержку наземным подразделениям, а также продолжить обычные тренировочные полеты.
В учениях Siil активно участвуют ВВС стран-союзниц по НАТО
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что в проходящих с 16 мая по 5 июня учениях тренировочные полеты на малых высотах проведут самолеты и вертолеты сил союзников, а также ВВС Эстонии. Впервые в учениях принимает участие американский десантный авианосец USS Kearsarge класса LHD 3, с борта которого летательные аппараты совершают полеты как на остров Сааремаа, так и к Пярнускому уезду, а также к основному региону проведения учений в Валгаском и Выруском уездах.
Военные воздушные суда проводят полеты в основном с 7 часов утра до 22 часов, о ночных полетах военные предупреждают местные самоуправления отдельно и заранее.
В понедельник и в среду на центральном полигоне Сил обороны прошли учебные стрельбы с участием подразделений национальной гвардии и морской пехоты США при воздушной поддержке штурмовиков A-10 Thunderbolt II и AV-8B Harrier II.
Взаимодействие наземных и воздушных сил будет также отрабатываться в четверг и в пятницу над акваторией в море между островами Сааремаа и Хийумаа с применением бортового оружия, управляемых ракет класса «воздух-земля» и имитационных средств.
23-26 мая на аэродроме острова Сааремаа в Курессааре разместятся американские штурмовики А-10 и учебные реактивные самолеты ВВС Эстонии L-39, откуда они будут совершать полеты в Южную Эстонию.
В учениях участвуют ВВС Бельгии, Великобритании, Испании, Литвы, Польши, США, Франции и Чехии, а также самолеты и вертолеты Эстонии.
В небе над Эстонией во время учений можно будет увидеть учебные реактивные самолеты L-39 и транспортные самолеты М28 ВВС Эстонии, истребители Mirage M-2000 ВВС Франции, истребители F-16 ВВС Бельгии, истребители Eurofighter Typhoon и вертолеты AW159 Wildcat Великобритании, штурмовики A-10 Thunderbolt II и AV-8B Harrier II ВВС США, самолеты MV-22 Osprey, штурмовые вертолеты AH-1Z Viper, транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-1Y Venom, истребители Су-22 и F-16 ВВС Польши, истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon и истребители ВВС Чехии JAS 39 Gripen.