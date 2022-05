Галерея ⟩ Цены на бензин взлетели

Тревожные времена продлятся еще долго

По словам Сюллусте, чтобы смягчить рост цен на топливо, Neste поддерживает снижение акциза на топливо и, прежде всего, налогообложение топлива на основе выбросов. «Уже сегодня на Neste может заправляться дизельным топливом Neste MY Renewable Diesel из полностью возобновляемого сырья и тем самым снижать выбросы в окружающую среду и зависимость от сырой нефти. Однако необоснованно высокий государственный акциз делает продукт дорогим для потребителей», — сказал он, отметив, что государство должно пересмотреть эти акцизы и сделать такие виды топлива доступными для эстонских потребителей.

Kütuse hinnatõusu leevendamiseks toetab Neste Sülluste sõnul kütuseaktsiisi langetamist ning ennekõike kütuste heitmepõhist maksustamist. "Juba täna on Nestes võimalik tankida täielikult taastuvast toormest diislikütust Neste MY Renewable Diesel ning vähendada sellega keskkonnaheitmeid ning sõltuvust toornaftast. Toote hinna aga teeb tarbijale kalliks selle ebamõistlikult kõrge riiklik aktsiis. Riik peab taastuvkütuste aktsiisid üle vaatama ja need Eesti tarbijale taskukohaseks tegema," toonitas ta.