Галерея ⟩ Цены на бензин взлетели

Ситуация на латвийской стороне Валка несколько более радужна для жителей приграничного города, где литр 95-го бензина на 16 центов дешевле, чем в Эстонии (1,897 евро).

В крупнейших сетях заправок Эстонии дизельное топливо стоит 1,829 евро за литр, а за границей в Валка литр дизельного топлива обойдется в 1,897 евро. Поэтому в настоящее время в Латвии бензин дешевле, а дизельное топливо дороже. Сравнение цен было проведено во второй половине дня 18 мая.

Тревожные времена продлятся еще долго

По словам специалиста по коммуникациям Neste Ристо Сюллусте, тревожные времена как на рынках сырой нефти, так и на рынках готовой продукции продлятся еще долго.

По словам Сюллусте, рост цен на бензин связан с ростом закупочных цен, которые неуклонно росли в течение последнего месяца. Цена дизельного топлива, напротив, падала.

Причин повышения несколько. «Сезонность повышает производительность на европейских нефтеперерабатывающих заводах и оказывает давление на цены на нероссийскую нефть. Кроме того, на цену повлияет намерение Евросоюза поэтапно отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев», — пояснил Сюллусте, добавив, что в то же время ОПЕК+ не хочет качать больше сырой нефти, что, в свою очередь, поддерживает рост цен на сырую нефть, хотя и в краткосрочной перспективе.

«С другой стороны, текущий рост цен может несколько снизиться по мере того, как российская нефть найдет рынки сбыта», — сказал он.

По словам Сюллусте, чтобы смягчить рост цен на топливо, Neste поддерживает снижение акциза на топливо и, прежде всего, налогообложение топлива на основе выбросов. «Уже сегодня на Neste может заправляться дизельным топливом Neste MY Renewable Diesel из полностью возобновляемого сырья и тем самым снижать выбросы в окружающую среду и зависимость от сырой нефти. Однако необоснованно высокий государственный акциз делает продукт дорогим для потребителей», — сказал он, отметив, что государство должно пересмотреть эти акцизы и сделать такие виды топлива доступными для эстонских потребителей.