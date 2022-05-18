Война в Украине, день 84-й: суд над российским военным, 9 млрд евро для Украины и новые цифры погибших

Шишимарина обвиняют в расстреле безоружного велосипедиста и вменяют статью "Нарушение законов и обычаев войны". Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Шишимарин родом из Усть-Илимска, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

Адвокат Вадима Шишимарина планирует добиваться оправдательного приговора.

О своем намерении добиваться оправдания адвокат Виктор Овсянников заявил корреспонденту Би-би-си в интервью. "Линию защиты не раскрою, чтобы не давать козырей прокурорам, - также сказал он. - Озвучу позицию в дебатах".

Ранее сегодня в ходе судебного заседания Овсянников сказал, что будет добиваться переквалификации обвинения российского сержанта на более мягкую статью.

Следующее заседание состоится 19 мая в 12.00.

Пушилин: судьбу военных из "Азовстали" решит суд

Судьба украинских военных, находившихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, будет решаться в суде, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

"Если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал", - приводит слова Пушилина "Донецкое агентство новостей".

На вопрос, кто именно собирается судить украинских военных, Пушилин ответил, что "это вопрос следующего этапа" и что "трибунал должен быть международным".

Власти самопровозглашенной ДНР заявили, что из "Азовстали" в Мариуполе вышли и сдались в плен 962 украинских военных.

Известно, что на обширной территории завода находились сотни украинских военнослужащих, включая бойцов морской пехоты, Национальной гвардии, пограничных войск, территориальной обороны и представителей полка "Азов".

Последние несколько недель они были фактически последним очагом сопротивления в Мариуполе. Остальная часть города находится под контролем российских военных.

Нет точных сведений о том, сколько людей все еще может оставаться внутри "Азовстали".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киеву известно точное число оставшихся и вышедших с территории завода военных, но это "конфиденциальная информация".

В понедельник более 260 украинских военных были эвакуированы на территорию самопровозглашенной ДНР.

Во вторник журналисты сняли, как от "Азовстали" в сторону ДНР уехали еще семь автобусов. Сколько человек они вывезли, неизвестно. Пушилин утверждает, что командиры украинских военных самого высокого ранга с завода еще не вышли.

Власти Украины называют этот процесс эвакуацией и настаивают, что, по соглашению сторон, украинские военные должны быть обменяны на российских военнопленных.

Точных сведений о том, сколько людей все еще может оставаться внутри "Азовстали", нет.

Последние несколько недель этот контингент украинских военных фактически был последним очагом сопротивления в Мариуполе. Остальная часть города находится под контролем армии России.

ООН: с начала войны в Украине погибло более 3700 человек

Свежие могилы на кладбище во Львове. Фото: Getty Images