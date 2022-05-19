Уже в эту субботу состоится 24-й веломарафон в Рыуге

Велосипедисты смогут попробовать себя на разных дистанциях: 47 км основной трассы, 21 км полумарафона и несколько более легких маршрутов, предназначенных для детей.

Главный организатор мероприятия Ивар Тупп пригласил всех принять участие в мероприятии.

«Главная трасса Рыуге в этом году будет достаточно разнообразной, - сказал Тупп. – Первые пять километров пролегают и по асфальтированным улицам, и по деревенским тропам, и по полям. Они достаточно широкие и дают возможность для обгона. Затем трасса пройдет по лесным тропам, на ней будут различные подъемы и так далее – в общем, маршрут достаточно интересен».

Маршрут полумарафона пролегает отдельно от основной трассы вплоть до второго пункта питания, затем два километра проходит по основной трассе и вновь ответвляется от нее. Последние 4,5 км, вплоть до финиша, трасса полумарафона совпадает с основным маршрутом.

Сейчас на велогонку в Рыуге зарегистрировалось около 700 участников, регистрация продолжится на месте в день мероприятия.