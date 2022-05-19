Сборная Швеции победила финнов в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча группы B, прошедшая в среду в Тампере, завершилась поражением хозяев со счетом 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1). Единственный точный бросок в серии буллитов исполнил Эмиль Бемстрем, а в основное время у шведов шайбы забросили Адам Ларссон (12-я минута) и Йоэль Келлман (47). У финнов отличились Микко Лехтонен (24) и Сами Ватанен (26).