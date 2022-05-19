Хоккеисты сборной Финляндии потерпели первое поражение на домашнем чемпионате мира, уступив в серии буллитов команде Швеции, сообщает РИА Новости.
Сборная Швеции победила финнов в матче чемпионата мира по хоккею
Сборная Швеции победила финнов в матче чемпионата мира по хоккею
Встреча группы B, прошедшая в среду в Тампере, завершилась поражением хозяев со счетом 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1). Единственный точный бросок в серии буллитов исполнил Эмиль Бемстрем, а в основное время у шведов шайбы забросили Адам Ларссон (12-я минута) и Йоэль Келлман (47). У финнов отличились Микко Лехтонен (24) и Сами Ватанен (26).
Сборная Финляндии прервала трехматчевую победную серию и опустилась на второе место в турнирной таблице группы, набрав 10 очков. Шведы также потеряли первые очки на турнире, но продлили свою победную серию до четырех матчей. Команда Юхана Гарпенлева возглавила таблицу группы, набрав 11 очков.
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