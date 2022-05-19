Заседание Рийгикогу продлилось более 15 часов и завершилось в четверг рано утром

Окончательное голосование по проекту дополнительного госбюджета на 2022 год состоялось незадолго до наступления трех часов ночи, его принятие поддержали 54 депутата, в то время как 29 членов оппозиции проголосовали против, пишет Rus.ERR.

Предусмотренные дополнительным бюджетом расходы делятся на три группы: укрепление обороноспособности и внутренней безопасности, повышение энергетической безопасности, и средства, связанные с расходами на военных беженцев из Украины.

На оборону и внутреннюю безопасность в бюджете предусмотрено 247,6 млн евро, на энергетическую безопасность - 257,3 млн евро, а на помощь украинским беженцам - 242,7 млн евро.