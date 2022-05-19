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Заседание Рийгикогу продлилось более 15 часов и завершилось в четверг рано утром

Принято десять законов
rus.postimees.ee
Заседание Рийгикогу продлилось более 15 часов и завершилось в четверг рано утром
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Начавшееся в среду в 14:00 очередное заседание Рийгикогу завершилось лишь в 5:32 в четверг: за это время депутаты успели принять десять законов, включая дополнительный бюджет на 878 млн евро.

Окончательное голосование по проекту дополнительного госбюджета на 2022 год состоялось незадолго до наступления трех часов ночи, его принятие поддержали 54 депутата, в то время как 29 членов оппозиции проголосовали против, пишет Rus.ERR.

Предусмотренные дополнительным бюджетом расходы делятся на три группы: укрепление обороноспособности и внутренней безопасности, повышение энергетической безопасности, и средства, связанные с расходами на военных беженцев из Украины.

На оборону и внутреннюю безопасность в бюджете предусмотрено 247,6 млн евро, на энергетическую безопасность - 257,3 млн евро, а на помощь украинским беженцам - 242,7 млн евро.

В результате поправок, внесенных на этапе рассмотрения законопроекта, общий объем расходов, инвестиций и финансовых операций в бюджете составил 878 млн евро. Воздействие дополнительного бюджета на номинальную бюджетную позицию в этом году составит 626 млн евро или 1,9% ВВП.

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