Начавшееся в среду в 14:00 очередное заседание Рийгикогу завершилось лишь в 5:32 в четверг: за это время депутаты успели принять десять законов, включая дополнительный бюджет на 878 млн евро.
Заседание Рийгикогу продлилось более 15 часов и завершилось в четверг рано утром
Окончательное голосование по проекту дополнительного госбюджета на 2022 год состоялось незадолго до наступления трех часов ночи, его принятие поддержали 54 депутата, в то время как 29 членов оппозиции проголосовали против, пишет Rus.ERR.
Предусмотренные дополнительным бюджетом расходы делятся на три группы: укрепление обороноспособности и внутренней безопасности, повышение энергетической безопасности, и средства, связанные с расходами на военных беженцев из Украины.
На оборону и внутреннюю безопасность в бюджете предусмотрено 247,6 млн евро, на энергетическую безопасность - 257,3 млн евро, а на помощь украинским беженцам - 242,7 млн евро.
В результате поправок, внесенных на этапе рассмотрения законопроекта, общий объем расходов, инвестиций и финансовых операций в бюджете составил 878 млн евро. Воздействие дополнительного бюджета на номинальную бюджетную позицию в этом году составит 626 млн евро или 1,9% ВВП.