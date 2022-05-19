Ласнамяэ приглашает на первый фестиваль уличной еды

«Мы объездили почти всю Эстонию с новыми и современными уличными вкусами, теперь самое время приехать и показать, что происходит в Ласнамяэ. Первый фестиваль уличной еды в Ласнамяэ предлагает гастрономические впечатления для всей семьи. Лучшие в своем деле мастера, как местные, так и приехавшие издалека, примчатся на парковку Lasnamäe Centrum. На протяжении двух дней недалеко от дома можно будет попробовать новые блюда, гостей ждет отличное настроение и приятная атмосфера семейного праздника», - сказала одна из организаторов фестиваля уличной еды Тийна Кыресоо.

Также гостей ждет множество развлечений. Например, на фестивале выступят несколько известных музыкальных исполнителей, уличный цирковой артист Сильвен Помме со своим цирковым представлением. В рамках этого фестиваля в субботу «ЛаснаИдея» организует pop-up LEGO-турнир, в котором могут участвовать команды из двух-шести человек, чтобы проверить свою скорость, креативность и командную работу.

В воскресенье для посетителей фестиваля появится возможность открыть для себя окрестности района. Во время пешеходной экскурсии по Ласнамяэ активисты из НКО „Ласнаидея” покажут, какой разноцветный и многообразный Ласнамяэ в действительности! А для тех, кто хочет просто расслабиться, будет открыта приятная зона отдыха.

«Lasnamäe Centrum стремится стать центром местного сообщества и предлагать не только возможности для покупок, но и место, где люди могут встречаться, получать хорошие впечатления и приятно проводить время. Первый фестиваль уличной еды в Ласнамяэ дает возможность насладиться весной с приятными развлечениями и захватывающими гастрономическими впечатлениями», — сказала руководитель торгового комплекса Теана Башкирцева.