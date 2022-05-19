Жильцы сгоревшего дома на Паэ боятся, что страховая компания не возместит ущерб

В начале апреля в многоквартирном доме на улице Паэ в Таллинне произошел пожар, в результате которого сотни людей лишились жилья. Когда они смогут вернуться в свои дома, неясно и по сей день. По словам жильцов, компания, в которой было застраховано квартирное товарищество, не отвечает на их звонки и электронные письма. Об этом рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.