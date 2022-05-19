В начале апреля в многоквартирном доме на улице Паэ в Таллинне произошел пожар, в результате которого сотни людей лишились жилья. Когда они смогут вернуться в свои дома, неясно и по сей день. По словам жильцов, компания, в которой было застраховано квартирное товарищество, не отвечает на их звонки и электронные письма. Об этом рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.
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Жильцы сгоревшего дома на Паэ боятся, что страховая компания не возместит ущерб
Жильцы сгоревшего дома на Паэ боятся, что страховая компания не возместит ущерб
Микк Сепп — один из жильцов, лишившихся в этом пожаре жилья. Ремонт своей квартиры он закончил незадолго до пожара. Его квартира не была застрахована: лизинговый период закончился, поэтому обязательной страховки уже не было. "За две недели до пожара мы начали рассматривать предложения страховых фирм, но страховка еще не была оформлена", - говорит Микк.