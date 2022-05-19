Чт, 19.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Жильцы сгоревшего дома на Паэ боятся, что страховая компания не возместит ущерб

Kuuuurija
Жильцы сгоревшего дома на Паэ боятся, что страховая компания не возместит ущерб
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Пожар в доме по адресу Паэ, 25.
Пожар в доме по адресу Паэ, 25. Фото: Remo Tõnismäe

В начале апреля в многоквартирном доме на улице Паэ в Таллинне произошел пожар, в результате которого сотни людей лишились жилья. Когда они смогут вернуться в свои дома, неясно и по сей день. По словам жильцов, компания, в которой было застраховано квартирное товарищество, не отвечает на их звонки и электронные письма. Об этом рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.

Микк Сепп — один из жильцов, лишившихся в этом пожаре жилья. Ремонт своей квартиры он закончил незадолго до пожара. Его квартира не была застрахована: лизинговый период закончился, поэтому обязательной страховки уже не было. "За две недели до пожара мы начали рассматривать предложения страховых фирм, но страховка еще не была оформлена", - говорит Микк.

И таких жильцов без страховки в доме на улице Паэ еще много. Все они надеются на страховку квартирного товарищества, которая должна покрыть более крупные расходы, связанные с коробкой дома. Но жильцы боятся, что страховая фирма их попросту кинет.

Ключевые слова
Наверх