Уровень жизни россиян резко падает из-за военных действий в Украине. Бизнес исключается из глобальных экономических цепочек, цены растут, а доходы населения снижаются. Профессор экономики, сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Иван Любимов считает, что все масштабы этой патовой ситуации граждане России почувствуют на себе уже во второй половине 2022 года.
Интервью ⟩ Экономист: организм российской экономики поврежден, придется сажать картошку
- Какой главный показатель характеризует потери экономики РФ спустя два с половиной месяца после того, как Кремль начал войну в Украине?
- В наступающем кризисе важно понять, насколько российская экономика потеряет в сложности, а этой цифры пока нет. И до начала всех событий экономика здесь не была очень сложной: страна зарабатывала преимущественно на экспорте природных ресурсов. Но в ней существовал и заметный технологичный сектор, который в последнее десятилетие давал слабые надежды, что он все-таки сможет экспортировать свои товары не только в страны СНГ. Примером может служить машиностроение. Сейчас российские компании исключаются из глобальных технологических цепочек, благодаря которым в последние годы модернизировалась российская промышленность. В результате некоторые компании попросту останавливаются. Понять, насколько ситуация патовая, можно будет только в 2023 году. Но в подобного в таких масштабах еще не было. И масштабы связаны с тем, что в России принято называть военной операцией.
- Путин говорил в апреле, что инфляция стабилизируется, но за год все равно получается в 4 раза больше запланированного – 17%. Глава Центробанка Набиуллина заявляла, что будет до 23%. Насколько на самом деле обеднеет обыватель в РФ в 2022 году?
Обеднеет намного больше, чем в предыдущие кризисы этого века. Оценки ЦБ пока кажутся ближе к реальности. Во многом это результат сокращения производственных мощностей России и девальвации рубля, так как страна значительно зависит от импорта. Казалось бы, все эти годы шло импортозамещение, но даже ингредиенты для животноводства и выращивания овощей импортируются.
- С другой стороны, многие россияне, пережившие 90-е, рассуждают: «Подумаешь, 23%, мы видели вообще крах всего».
- Для тех, чьи зарплаты сопоставимы с государствами восточной Европы, потеря 20% неприятна, но не более. Но в России не то неравенство доходов, что можно наблюдать в Финляндии или в Швеции, оно значительно выше. Бедные слои живут от зарплаты до зарплаты. Доходы сократятся не только из-за инфляции – понизится уровень зарплат. Работодатели в такой ситуации начинают переводить людей на минимум в контракте, отправлять в отпуска. Машиностроительные области, такие как Калуга, Калининград, почувствуют это сильно. Также и металлургические регионы. Все те, кто сейчас интенсивно лишается рынков сбыта и производственных мощностей.
- То есть фактически экономика становится военной? «Идите, делайте танки, и будет заработок».
- Милитаризации экономики я не вижу, легче прогнозировать тенденцию упрощения товаров. Лишившись новых технологий, российские производители примитивизируются. Автопром исключит из арсенала все или многое, что касается экологии. Мы сейчас по стандартам экологической безопасности можем перейти с Евро-4 до Евро-2. Быстрее сертифицируются детали и агрегаты российского производства, что может привести к снижению стандартов безопасности. Из всех имеющихся современных средств в автомобиле, грубо говоря, могут остаться только ремни безопасности. Думаю, Россия будет похожа на редкие случаи санкционных экономик, например, на экономику Ирана.
- Иран живет под санкциями десятилетиями. Россия способна повторить этот успех?
- Способна, увы. И это реальный сценарий развития – когда экономика завязана на внутреннем потреблении с небольшой долей экспорта в небогатые соседние страны.
- ЦБ РФ признал, что половина золотовалютных резервов страны недоступна властям, это около 300 млрд долларов, или 10 бюджетов довоенной Украины. Это как-то повлияло на жизнь в России?
- Обыватель почувствовал это на второй неделе после 24 февраля, когда были введены строжайшие ограничения на валютном рынке России. Валютные сбережения застряли в российской банковской системе.
- Говорят, что осенью разрешат забрать. Или война делает эту перспективу туманной?
Либерализация возможна, когда ЦБ вновь получит резервные инструменты. Накопить две сотни миллиардов долларов к 9 сентября, когда обещано снятие ограничений, не получится. Не исключено, что сбережения будут возвращать россиянам только в рублях по нерыночному курсу.
- 2022 год можно назвать инфарктом для экономики РФ? 2023 – инсульт после инфаркта?
Это хроническое заболевание. В экономике России произойдут структурные изменения, которые сохранятся на долгие годы. Я бы говорил про инфаркт, после которого организм поврежден всерьез и надолго. В 2023-м мы увидим, что упадут доходы от газа, нефти и металлов, экономика станет проще, в социальной сфере возможен рост криминализации, который в некоторых видах преступлений достигнет масштабов 90-х. Люди потеряют доходы, работу, начнут искать иные способы прокормить себя и свои семьи. Рост алкоголизма и наркомании – постоянные спутники таких процессов всегда и везде.
- Вы можете назвать те меры правительства РФ, которые реально полезны для минимизации рисков?
- Если только назвать позитивом краткосрочный контроль над паникой на рынках. Создан искусственный курс евро и доллара. Люди смотрят на цифры и приходят к выводу, что все не так плохо. Это временно успокаивает. Еще помогут самым нуждающимся, как было в пандемийные годы.
- Разбрасывание медяков в толпу?
- Помощь будет оказана определенным группам населения – многодетным семьям и пенсионерам. Это облегчит участь бедных слоев, но проблемы упрощения экономики это никак не решит.
- Когда российское общество почувствует, что все на самом деле серьезно для их кошельков?
- Это уже почувствовали около 10–15% россиян. Например, в машиностроительных регионах. Думаю, в III–IV квартале 2022 года большинство так или иначе констатирует изменения в своем бюджете.
- Лето красное закончится, и, как стрекоза из басни Крылова осознала, что напрасно танцевала, так и большинство россиян задумается?
Не берусь предсказывать, так как ключевое свойство россиянина – адаптивность. Он покрепче затянет пояс, покряхтит и привыкнет к новым условиям. «Холодильник» подкинет мысли, но кончится репликами типа «нормально не жили, так и привыкать нечего».
- Россиянам придется запасать березовый сок и перекапывать привычные на дачах газоны под картошку?
- Там, где население регулярно проводило досуг на грядках, ответы на эти вопросы знают прекрасно. Таких мест в России достаточно. Станут ли москвичи перекапывать свои участки, где они привыкли отдыхать? Кое-кто начнет. В арсенале средств сбережений есть золото и недвижимость. Как раз ее сейчас активно скупают те, кто успел изъять крупные суммы из банков. Но эти активы доступны отнюдь не всем. Китайский юань, если станет доступным для россиян, в какой-то мере сбережет накопленное. Но это валюта «второй лиги», она более волатильная, чем евро или доллар. Все зависит от того, кто кем был до 24 февраля. Кто-то больше поработает с картошкой, а кто-то – с китайской валютой.
Огород вместо завода
Уже после того, как это интервью было готово к печати, из Калининграда пришла новость, что автомобильный холдинг «Автотор», где до войны собирались автомобили BMW, KIA и Hyundai, выделил работникам участки под огороды «в связи с непростым экономическим положением». Всем желающим раздается по 10 соток земли. «Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на АВТОТОР организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства», – сказано на сайте неработающего ныне предприятия.