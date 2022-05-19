Интервью ⟩ Экономист: организм российской экономики поврежден, придется сажать картошку

- Какой главный показатель характеризует потери экономики РФ спустя два с половиной месяца после того, как Кремль начал войну в Украине?

- В наступающем кризисе важно понять, насколько российская экономика потеряет в сложности, а этой цифры пока нет. И до начала всех событий экономика здесь не была очень сложной: страна зарабатывала преимущественно на экспорте природных ресурсов. Но в ней существовал и заметный технологичный сектор, который в последнее десятилетие давал слабые надежды, что он все-таки сможет экспортировать свои товары не только в страны СНГ. Примером может служить машиностроение. Сейчас российские компании исключаются из глобальных технологических цепочек, благодаря которым в последние годы модернизировалась российская промышленность. В результате некоторые компании попросту останавливаются. Понять, насколько ситуация патовая, можно будет только в 2023 году. Но в подобного в таких масштабах еще не было. И масштабы связаны с тем, что в России принято называть военной операцией.

- Путин говорил в апреле, что инфляция стабилизируется, но за год все равно получается в 4 раза больше запланированного – 17%. Глава Центробанка Набиуллина заявляла, что будет до 23%. Насколько на самом деле обеднеет обыватель в РФ в 2022 году?

Обеднеет намного больше, чем в предыдущие кризисы этого века. Оценки ЦБ пока кажутся ближе к реальности. Во многом это результат сокращения производственных мощностей России и девальвации рубля, так как страна значительно зависит от импорта. Казалось бы, все эти годы шло импортозамещение, но даже ингредиенты для животноводства и выращивания овощей импортируются.

- С другой стороны, многие россияне, пережившие 90-е, рассуждают: «Подумаешь, 23%, мы видели вообще крах всего».

- Для тех, чьи зарплаты сопоставимы с государствами восточной Европы, потеря 20% неприятна, но не более. Но в России не то неравенство доходов, что можно наблюдать в Финляндии или в Швеции, оно значительно выше. Бедные слои живут от зарплаты до зарплаты. Доходы сократятся не только из-за инфляции – понизится уровень зарплат. Работодатели в такой ситуации начинают переводить людей на минимум в контракте, отправлять в отпуска. Машиностроительные области, такие как Калуга, Калининград, почувствуют это сильно. Также и металлургические регионы. Все те, кто сейчас интенсивно лишается рынков сбыта и производственных мощностей.

- То есть фактически экономика становится военной? «Идите, делайте танки, и будет заработок».