Больничная касса: не забудьте взять в поездку Европейскую карту медицинского страхования

По словам руководителя отдела обслуживания клиентов Больничной кассы Марис Лийтмяэ, сейчас самое подходящее время для проверки наличия и действительности своей Европейской карты медицинского страхования (ЕКМС). «В последние два года люди путешествовали меньше, чем обычно, но теперь ослабление ограничений на поездки определенно побудило многих задуматься об отдыхе за границей», — пояснила Лийтмяэ.

«Чтобы в случае необходимости получить медицинскую помощь в другой европейской стране, перед поездкой важно проверить, есть ли у вас ЕКМС и действительна ли она», - добавила она.

По словам Лийтмяэ, Европейскую карту медицинского страхования важно иметь с собой и во время коротких поездок в соседние страны, например, в Финляндию и Латвию, потому что никто не застрахован от возможных несчастных случаев во время кратковременного пребывания в другой стране. При предоставлении Европейской карточки медицинского страхования как в странах Европейского союза, так и в Лихтенштейне, Норвегии, Исландии, Великобритании и Швейцарии можно получить необходимую медицинскую помощь на равных условиях с лицами, проживающими и застрахованными в этих странах. «Европейскую карту медицинского страхования можно использовать только в том случае, если во время путешествия человек имеет действующую медицинскую страховку в Эстонии», - уточнила Лийтмяэ.

Необходимая медицинская помощь - это лечение неожиданно возникшего нарушения здоровья, произошедшего во время пребывания в стране-участнице Европейского союза. Это может быть, например, высокая температура, боль в животе, инфаркт или травма, возникшая вследствие несчастного случая. Также к ним относятся визиты, связанные с беременностью, а также роды в другой стране по семейным причинам либо в чрезвычайном порядке. Решение о том, имеет ли в каждом конкретном случае место именно необходимая медицинская помощь, принимает врач.

Быстрее и проще всего заказать Европейскую карту медицинского страхования и заменяющий ее сертификат на Государственном портале www.eesti.ee в рубрике «Заказ Европейской карты медицинского страхования и сертификата». Заменяющий сертификат для Европейской карточки медицинского страхования мы рекомендуем заказать, если поездка начнется менее чем через десять дней или если медицинское страхование будет действительно менее трех месяцев.

Европейскую карточку медицинского страхования можно заказать только в том случае, если продолжительность имеющейся у человека страховки составляет не менее трех последующих месяцев. Карточка будет отправлена ​​на почтовый адрес в течение десяти дней после подачи заявки. Европейская карта медицинского страхования и заменяющий ее сертификат выдаются бесплатно. И ЕКМС, и заменяющий ее сертификат выдаются каждой страной-участницей ЕС на своем языке. В связи с этим Больничная касса выдает эти документы на эстонском языке.

Замещающий сертификат, заказанный на Государственном портале www.eesti.ee, будет отправлен на почтовый адрес человека, взятый из базы данных Государственного портала на момент совершения заказа. Больничная касса напоминает, что перед заказом обязательно нужно проверить, перенаправлен ли ваш адрес электронной почты из Государственного портала на ваш личный адрес электронной почты, который используется ежедневно. Это можно сделать на сайте eesti.ee в установках вашего почтового ящика Государственного портала.

Кроме того, заменяющий сертификат можно также заказать, отправив электронное письмо на адрес info@haigekassa.ee или позвонив по телефону обслуживания клиентов Больничной кассы +372 669 6630 (Пн — Чт 8:30 – 16:30, Пт 8:30 – 14:00).

Важно помнить о том, что, поскольку Европейская карта медицинского страхования не покрывает все расходы на необходимое медицинское обслуживание, будет полезно оформить и частную медицинскую страховку. Например, ЕКМС не покрывает обязательные платы за визит в медицинское учреждение и платы за койко-дни, проживание родственников, услуги переводчика или транспортировку пациента обратно в Эстонию.