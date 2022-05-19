"Майский забег" сегодня изменит организацию движения в Таллинне

В связи с этим дорожное движение временно будет затруднено: в районе проведения забега следует запастись временем и терпением или выбрать альтернативный маршрут. Водителям транспортных средств следует соблюдать требования временной организации движения, а также следовать сигналам и рекомендациям регулировщиков G4S.

«Просим жителей данного района, участников дорожного движения и пешеходов ознакомиться с информацией об организации движения и схемами. Рекомендуем при возможности запланировать свои дела на время, когда забег не проводится, а также в дни проведения соревнований быть очень внимательными и избегать прибрежных вело-пешеходных дорожек и велодорожек, расположенных в окрестностях Певческого поля», – сказал начальник охраны G4S Тынис Таммару, отвечающий за организацию дорожного движения на Майском забеге.

«Майский забег LHV, проходящий в Пирита в субботу, 21 мая с 11.30 до 14.30, изменит маршруты и остановки автобусов, и автобусы будут ходить по свободному графику. Временно будет изменено местонахождение остановок маршрутов № 1A, 5, 8, 34A и 38 на Пирита теэ по направлению от центра города. Также будет закрыт участок Козе теэ между Пирита теэ и Румму теэ и изменены маршруты автобусов № 5 и 6 в обоих направлениях», — заявил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

«В связи с изменениями в организации движения следует запастись временем, чтобы добраться до пункта назначения. Организаторы Майского забега извиняются за доставленные неудобства», — добавил старейшина района.

Автобус № 5 Путь движения:

• По направлению к Метсакооли теэ: Пирита теэ, Румму теэ, Козе теэ, отменено движение на участке Козе теэ между Пирита теэ и Румму теэ

• По направлению к Мяннику: Козе теэ, Румму теэ, Пирита теэ, отменено движение на участке Козе теэ между Румму теэ и Пирита теэ

Остановки:

• По направлению к Метсакооли теэ: отменены остановки Сааре, Тамме, Урва и Сарапуу, дополнительно будут добавлены остановки Лиллепи и Руммукыртси и временная остановка на Румму теэ (в районе перекрестка с Козе теэ)

• По направлению к Мяннику: отменены остановки Сарапуу, Урва, Тамме, Сааре и Лиллепи парк, дополнительно будет добавлена временная остановка на Румму теэ (в районе перекрестка с Козе теэ)

Автобус № 6

Путь движения:

• По направлению к пансионату Меривялья: Козе теэ, Румму теэ, Пирита теэ, отменено движение на участке Козе теэ между Румму теэ и Пирита теэ, а также на участке Пирита теэ между Козе теэ и Румму теэ

• По направлению к Метсакооли теэ: Пирита теэ, Румму теэ, отменено движение на участке Пирита теэ между Румму теэ и Козе теэ, а также на участке Козе теэ между Пирита теэ и Румму теэ

Остановки

• По направлению к пансионату Меривялья: отменены остановки Сарапуу, Урва, Тамме, Сааре, Лиллепи и Руммукыртси, дополнительно будет добавлена временная остановка на Румму теэ (в районе перекрестка с Козе теэ)

• По направлению к Метсакооли теэ: отменены остановки Сааре, Тамме, Урва и Сарапуу, дополнительно будет добавлена временная остановка на Румму теэ в районе перекрестка с Козе теэ Расположенные на Пирита теэ остановки автобусов № 1A, 5, 8, 34A и 38 по направлению от центра города будут перенесены на правую сторону противоположной полосы движения.