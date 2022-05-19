Горсобрание Таллинна обсудит повышение прибавки к пенсии до 200 евро уже в этом году

Об этом сообщила пресс-служба горсобрания столицы, напомнив, что на местных выборах большинство из баллотировавшихся в Таллинне поддержало повышение прибавки к пенсии пожилым жителям столицы до 200 евро. Среди прочих, обещали такое повышение центристы и социал-демократы, входящие в правящую коалицию в Таллинне. Однако по их планам, предлагаемая мера может быть реализована только к 2025 году.

«Распределение повышения прибавки к пенсии таким образом несправедливо по отношению к пожилым и недостойно со стороны города. Особенно в условиях нынешнего роста цен, когда известно, что для большинства людей, особенно пожилых, каждый евро – большая помощь», – пояснил председатель фракции реформистов в горсобрании Кристен Михал.

Он напомнил, что объем бюджета Таллинна в этом году составляет 1 032 770 665 евро. «По сравнению с 2021 годом бюджет вырос на 76 433 438 евро. Повышение прибавки к пенсии до 200 евро обойдется городу в 4 575 940 евро. Напомню, что на свои медиа-проекты Таллинн в этом году отвел 3 331 920 евро», – сказал Михал.