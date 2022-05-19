Россия требует от «Википедии» удалить статьи о войне в Украине

Речь идет о статьях «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

Как отметили в Роскомнадзоре, «Википедия» стала «новой линией постоянных атак на россиян», а в статьях «продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий».

«В последнее время на Википедии стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Авторы размещенных на Википедии статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией», – добавили в ведомстве.