Роскомнадзор на основании решения Генпрокуратуры потребовал от «Википедии» удалить пять статей о войне в Украине. Уведомления надзорного ведомства опубликованы в разделе «Википедии» со списком запрещенных страниц, пишет «Медиазона».
Россия требует от «Википедии» удалить статьи о войне в Украине
Речь идет о статьях «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».
Как отметили в Роскомнадзоре, «Википедия» стала «новой линией постоянных атак на россиян», а в статьях «продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий».
«В последнее время на Википедии стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Авторы размещенных на Википедии статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией», – добавили в ведомстве.
31 марта Роскомнадзор решил составить протокол на «Википедию» из-за отказа удалить статью «Вторжение России на Украину (2022)». Ведомство назвало ее «лживым контентом, направленным на дезинформацию российских пользователей».