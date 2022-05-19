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Россия требует от «Википедии» удалить статьи о войне в Украине

rus.postimees.ee
Россия требует от «Википедии» удалить статьи о войне в Украине
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Википедия
Википедия Фото: KAREN BLEIER

Роскомнадзор на основании решения Генпрокуратуры потребовал от «Википедии» удалить пять статей о войне в Украине. Уведомления надзорного ведомства опубликованы в разделе «Википедии» со списком запрещенных страниц, пишет «Медиазона».

Речь идет о статьях «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

Как отметили в Роскомнадзоре, «Википедия» стала «новой линией постоянных атак на россиян», а в статьях «продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий».

«В последнее время на Википедии стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Авторы размещенных на Википедии статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией», – добавили в ведомстве.

31 марта Роскомнадзор решил составить протокол на «Википедию» из-за отказа удалить статью «Вторжение России на Украину (2022)». Ведомство назвало ее «лживым контентом, направленным на дезинформацию российских пользователей».

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