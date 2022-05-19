Яак Мадисон: сегодня НАТО нуждается в Украине даже больше, чем Украина в НАТО

«Нынешняя ситуация такова, что Россия атаковала свою соседнюю страну Украину с целью ее оккупации и совершения военных преступлений. Ни одна соседствующая с Россией страна не может быть уверена, что с ней не будет сделано то же самое. Особенно учитывая обстоятельство, что Россия начала шантажировать и угрожать странам Балтии уже в декабре, когда в форме ультиматума потребовала вывода военной техники из стран, которые присоединились к альянсу после 1997 года», - сказал евродепутат Rus.Postimees.

Яак Мадисон крайне положительно отреагировал на новость о том, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО: «Еще три месяца назад было очень сложно поверить в то, что Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО, так как в течение десятилетий они придерживались так называемой нейтральной позиции (Швеция целых 200 лет), но своими действиями Россия сама создала ситуацию, в которой ее соседи пытаются получить дополнительную защиту от потенциального агрессора.

По словам евродепутата, для России ситуация изменится таким образом, что Финляндия и Швеция как члены НАТО будут иметь дополнительную защиту в виде коллективной обороны на тот случай, если Россия попытается предпринять военные действия против этих стран. «Таким образом, в геополитическом плане ситуация скорее губительна для России, что, конечно, хорошо для нас», - отмечает он.

В ответ на решение Финляндии и России глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не смирится со вступлением в НАТО этих двух стран, а президент Владимир Путин в свою очередь пообещал ответную реакцию. По оценке Яака Мадисона, речь идет о привычной риторике, которую можно услышать от Кремля. «Подобная риторика была и перед вступлением Эстонии в НАТО, но в то время у России не было смелости организовать военную агрессию. В то же время к этим угрозам следует относиться с холодным рассудком, так как, глядя на сегодняшнюю военную неудачу России в Украине, речь идет больше о рычащей собаке, которая, укусив, получила бы удар плетью», - рассуждает Яак Мадисон.

«Самая большая выгода Эстонии в том, что с присоединением Финляндии и Швеции Балтийское море станет внутренним морем НАТО, что даст нам большой прогресс в обеспечении государственной обороны, - продолжил он. - Кроме того, безусловно, большая победа заключается в том, что в случае, если у России хватит безумства, чтобы атаковать Эстонию, то, по крайней мере, Финляндия и Швеция как члены НАТО также обязаны нам помочь».