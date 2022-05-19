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Яак Мадисон: сегодня НАТО нуждается в Украине даже больше, чем Украина в НАТО

Ольга Лебедева
Яак Мадисон: сегодня НАТО нуждается в Украине даже больше, чем Украина в НАТО
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Яак Мадисон.
Яак Мадисон. Фото: Sander Ilvest

Вчера издание The Washington Post сообщило, что страны Балтии и Польша попросили НАТО усилить их защиту, поскольку нельзя исключать прямую военную агрессию со стороны России. Член Европарламента от Эстонии Яак Мадисон считает, что эти опасения оправданы.

«Нынешняя ситуация такова, что Россия атаковала свою соседнюю страну Украину с целью ее оккупации и совершения военных преступлений. Ни одна соседствующая с Россией страна не может быть уверена, что с ней не будет сделано то же самое. Особенно учитывая обстоятельство, что Россия начала шантажировать и угрожать странам Балтии уже в декабре, когда в форме ультиматума потребовала вывода военной техники из стран, которые присоединились к альянсу после 1997 года», - сказал евродепутат Rus.Postimees.

Яак Мадисон крайне положительно отреагировал на новость о том, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО: «Еще три месяца назад было очень сложно поверить в то, что Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО, так как в течение десятилетий они придерживались так называемой нейтральной позиции (Швеция целых 200 лет), но своими действиями Россия сама создала ситуацию, в которой ее соседи пытаются получить дополнительную защиту от потенциального агрессора.

По словам евродепутата, для России ситуация изменится таким образом, что Финляндия и Швеция как члены НАТО будут иметь дополнительную защиту в виде коллективной обороны на тот случай, если Россия попытается предпринять военные действия против этих стран. «Таким образом, в геополитическом плане ситуация скорее губительна для России, что, конечно, хорошо для нас», - отмечает он.

В ответ на решение Финляндии и России глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не смирится со вступлением в НАТО этих двух стран, а президент Владимир Путин в свою очередь пообещал ответную реакцию. По оценке Яака Мадисона, речь идет о привычной риторике, которую можно услышать от Кремля. «Подобная риторика была и перед вступлением Эстонии в НАТО, но в то время у России не было смелости организовать военную агрессию. В то же время к этим угрозам следует относиться с холодным рассудком, так как, глядя на сегодняшнюю военную неудачу России в Украине, речь идет больше о рычащей собаке, которая, укусив, получила бы удар плетью», - рассуждает Яак Мадисон.

«Самая большая выгода Эстонии в том, что с присоединением Финляндии и Швеции Балтийское море станет внутренним морем НАТО, что даст нам большой прогресс в обеспечении государственной обороны, - продолжил он. - Кроме того, безусловно, большая победа заключается в том, что в случае, если у России хватит безумства, чтобы атаковать Эстонию, то, по крайней мере, Финляндия и Швеция как члены НАТО также обязаны нам помочь».

Можно ли говорить о том, что Швеция и Финляндия прокладывают путь Украине в НАТО? «В какой-то степени, однако ситуация в Украине совсем другая, причем политическая. Скорее я бы сказал, что сегодня НАТО нуждается в Украине даже больше, чем Украина в НАТО, потому что Украина показала, что может в одиночку воевать с Россией и вытеснять оккупантов», - заключил Яак Мадисон.

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