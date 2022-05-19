На рынке недвижимости отмечены первые признаки стабильности

Дефицит предложений смягчается за счет слишком высокого уровня цен. Его повышение инспирировано продавцами квартир и домов, которые надеются продать свою недвижимость подороже. С другой стороны, высокий уровень цен способствует снижению спроса, потому что содержимое кошельков покупателей уже не позволяет им быстро и легко совершать сделки.

Спрос также сдерживается общим ухудшением доверия. Доверие подрывают война в Украине, высокий уровень инфляции, значительное удорожание всех товаров, ожидаемое повышение процентных ставок и рост числа безработных.

В таких условиях можно надеяться, что стремительный рост цен на жилье сменится разумным и количество сделок сократится. Количество предложений на портале KV.EE может начать понемногу увеличиваться, но ждать слишком быстрых изменений от инертного рынка недвижимости не стоит.