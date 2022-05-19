По данным портала недвижимости KV.EE, стабилизация количества предложений — это первая ласточка, возвестившая, что период дефицита предложений рано или поздно закончится, передает Kodu.
На рынке недвижимости отмечены первые признаки стабильности
Дефицит предложений смягчается за счет слишком высокого уровня цен. Его повышение инспирировано продавцами квартир и домов, которые надеются продать свою недвижимость подороже. С другой стороны, высокий уровень цен способствует снижению спроса, потому что содержимое кошельков покупателей уже не позволяет им быстро и легко совершать сделки.
Спрос также сдерживается общим ухудшением доверия. Доверие подрывают война в Украине, высокий уровень инфляции, значительное удорожание всех товаров, ожидаемое повышение процентных ставок и рост числа безработных.
В таких условиях можно надеяться, что стремительный рост цен на жилье сменится разумным и количество сделок сократится. Количество предложений на портале KV.EE может начать понемногу увеличиваться, но ждать слишком быстрых изменений от инертного рынка недвижимости не стоит.
Индекс KV.EE, отражающий динамику цен предложения на жилье в Эстонии, подскочил до 156 пунктов. Годовой темп роста индекса составляет 30%. За последний месяц индекс KV.EE вырос на 3,2%. Индекс количества предложений KV.EE упал до 40 пунктов. Предложений о продаже жилых помещений на портале KV.EE стало на 18% меньше, чем год назад. Однако за последний месяц количество предложений существенно не изменилось, передает портал KV.EE.