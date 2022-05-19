Архитектурная студия Claesson Koivisto Rune создала прототип административных зданий, который планировали реализовать по всей Украине еще до российского вторжения.
Судьба построенного в Украине по шведскому проекту здания неизвестна
Первое здание, названное Центром административных услуг, было построено в городе Новые Санжары, чтобы облегчить доступ граждан к административным государственным услугам. Сейчас в связи с войной оно не используется, его текущее состояние также неизвестно.
Прототип Центра административных услуг был создан в 2021 году в рамках U-LEAD, программы, инициированной Европейским Союзом совместно с Украиной для поддержки децентрализации в стране. Проект был разработан для улучшения доступа местного населения к государственным услугам.
Проект был заказан SKL International, филиалом правительственной организации Шведской ассоциации местных органов власти и регионов (SKR), на средства, предоставленные Sida, правительственной организацией Швеции по оказанию иностранной помощи.
Архитектура здания рациональная и экономичная, что позволит построить такие центры в любом населенном пункте Украины. Его скругленные углы, хотя здание в принципе прямоугольное, позволит разместить его на любом участке.
По словам шведских архитекторов, скатная крыша является отсылкой к простой народной архитектуре, застекленный фасад - к прозрачности и демократичности власти, а общая строгость - к солидности, присущей административным зданиям.