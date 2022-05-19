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Местный взгляд ⟩ Латвия торопится со сносом советских монументов

Сабина Бержина
Латвия торопится со сносом советских монументов
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У рисжского монумента "Победа" были установлены фото с кадрами ужасов войны в Украине.
У рисжского монумента "Победа" были установлены фото с кадрами ужасов войны в Украине. Фото: Toms Kalnins

В фоне войны в Украине в Латвии пытаются оценить, есть ли в стране место монументам советских времен. Недавно парламент поддержал изменение закона, который прежде запрещал самоуправлениям их сносить. Однако некоторые памятники сломали еще до вступления поправок в силу, пишет Postimees.

Решение парламента не означает, что все монументы, установленные в память о советских солдатах, подлежат демонтажу, но у самоуправлений теперь есть на это право. Однако деятельность местных самоуправлений и людей началась еще до выдачи разрешения.

Первый монумент был снесен 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину. Селянин из Екабпилса сам сломал изображающий пушку памятный знак, используя для этого трактор и трос. Сорвав его с места, он выбросил скульптуру в реку Даугаву.

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