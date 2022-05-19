В волости Пыльтсамаа перевозивший детей школьный автобус попал в ДТП

Об этом сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра, пояснив, что в 08:05 спасатели получили вызов в деревню Кальме, где столкнулись школьный микроавтобус и грузовик. В результате столкновения микроавтобус съехал в кювет, а грузовик перегородил проезжую часть.

Медики скорой помощи на месте происшествия осмотрели двоих детей из микроавтобуса, а также водителя, и убедились, что с ними все в порядке. Не пострадал в ДТП и водитель грузовика.