В волости Пыльтсамаа перевозивший детей школьный автобус в четверг утром попал в ДТП, никто в этом происшествии не пострадал.
В волости Пыльтсамаа перевозивший детей школьный автобус попал в ДТП
В волости Пыльтсамаа перевозивший детей школьный автобус попал в ДТП
Об этом сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра, пояснив, что в 08:05 спасатели получили вызов в деревню Кальме, где столкнулись школьный микроавтобус и грузовик. В результате столкновения микроавтобус съехал в кювет, а грузовик перегородил проезжую часть.
Медики скорой помощи на месте происшествия осмотрели двоих детей из микроавтобуса, а также водителя, и убедились, что с ними все в порядке. Не пострадал в ДТП и водитель грузовика.
Спасатели удалили грузовик с проезжей части и вытащили автобус из кювета. К 09:39 движение в районе ДТП было восстановлено, а за детьми из пострадавшего в аварии автобуса приехали их родители.
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