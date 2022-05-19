Чтоб я так жил! Фотография гостиной тартуской квартиры вызвала необычную реакцию в соцсетях

Эта трехкомнатная квартира с батутом в гостиной находится в Тарту, в районе Раади-Круусамяэ. В квартире высокие потолки - почти три метра, это тоже объясняет появление батута в жилом помещении.

Пользователи социальных сетей, которые обычно видят мельчайшие соринки в чужом глазу, на этот раз считают, что ничего страшного в установленном в гостиной батуте нет.

Фото: KV.EE

«Это обычная практика в семьях с маленькими детьми. Гениально», — хвалит идею пользователь Twitter JaanaMih. К этому мнению присоединяется YesHelloHi, который отмечает: «Везет же некоторым!»

«Все дети обожают прыгать в кровати, поэтому они могут заодно и спать на батуте», — нашел золотую середину пользователь MaOlenV2ssi.

«О, мне бы такое счастье, но приходится работать в EMO 24/7», — вздыхает aaswithass.