В четверг на своем заседании правительство отдало распоряжение Эстонскому центру государственного резерва Эстонии сформировать запас природного газа в эквиваленте не менее одного тераватт-часа, а также стратегический запас зерновых в объеме не менее 7500 тонн.
Эстония создаст стратегические запасы природного газа и зерновых
Эстония создаст стратегические запасы природного газа и зерновых
Запас природного газа может сохраняться в Эстонии и Латвии. Расходы на создание запасов будут покрыты из средств дополнительного госбюджета 2022 года. Стоимость одного тераватт-часа запасов газа оценивается в 170 млн евро и 7500 тонн зерновых — 450 000 евро.
Как пояснили в правительстве, запас природного газа и зерновых создается с учетом нестабильности поставок и возможными сбоями в сроках в связи с крупномасштабной агрессией России против Украины.
Ключевые слова