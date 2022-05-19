Правительство не стало поддерживать инициированный оппозиционной партией «Отечество» законопроект, предлагающий запретить иностранцам, проживающим в Эстонии на основании вида на жительство долгосрочного резидента или постоянного права проживания, голосовать на муниципальных выборах. Законопроект не затрагивает граждан Европейского союза, сообщил Rus.Err.ee.
Правительство не собирается лишать иностранцев права голоса на местных выборах
Правительство не собирается лишать иностранцев права голоса на местных выборах
В числе прочего Министерство юстиции обратило внимание правительства на то, что разработчики законопроекта выступают за лишение права голоса всех иностранцев, не делая различий между разными странами. Это означает, что, например, граждане европейских стран, не входящих в ЕС, проживающие в Эстонии, больше не будут иметь права голоса - по состоянию на май этого года к ним относятся, например, 434 гражданина Великобритании и 120 граждан Норвегии. Кроме того, 173 гражданина Соединенных Штатов Америки также будут лишены права голоса.
По состоянию на май этого года в списке избирателей числится 70 411 российских граждан и 62 748 лиц с неопределенным гражданством.
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