Недоумение родителя: почему школа просит деньги на выпускной?

Один вариант — вернуться к доковидной практике, отмечая один выпускной на всех в концертном зале “Ванемуйне”, но за небольшую плату, другой — сделать это бесплатно в школе, но для каждого класса отдельно. Как показывает опыт, когда в школьном зале 400 человек, то элементарно тяжело дышать.

“В связи с известными обстоятельствами в течение двух лет совместные выпускные не проводились, что означало первое мероприятие в десять часов утра и последнее в шесть вечера. Другими словами, в школьном зале проводился выпускной для одного класса”, — сказал Энн Ыпик, директор школы Рейнику.

По крайней мере у одного родителя, обратившегося в редакцию, но желающего сохранить анонимность, ситуация со сбором денег на выпускной вызвала сомнения.

“В школе Рейнику родителей девятиклассников просят сделать пожертвование на организацию выпускного вечера. Сумма — 22 евро, крайний срок оплаты — 10 июня. Я слышал, что деньги собирают в так называемых элитных школах Таллинна, но в Тарту раньше как-то справлялись без этого. Распространена ли такая практика в Тарту сейчас или это прецедент?” — спросил он и еще поинтересовался, законно ли это.

Деньги собирать можно

Глава отдела образования Тартуской волостной управы Рихо Рааве не слышал, чтобы в школах собирали деньги на выпускной вечер, хотя бывает и так, что торжества проводятся не в школе, а в другом месте. "В связи с этим у школы появятся расходы, но я не думаю, что это хорошая идея просить у родителей деньги, — сказал он. — Но я не знаю традиций, все возможно по договоренности. Это не может быть принуждением, но вполне законно. Закон также предусматривает, что часть дохода школы может состоять из добровольных пожертвований. Ключевое слово — добровольных".

Директор Ыпик приподнял бровь при слове «пожертвование» — действительно ли такое слово было в послании, отправленном школой? И действительно, слово "пожертвование" не используется, говорят, что просят сделать перевод и в стоимость входит аренда помещения, цветы, фотограф и т.д. Подчеркивается, что в пояснении должны быть указаны имя и класс учащегося.

По данным журнала, ценовое предложение концертного зала “Ванемуйне” составляет 1714 евро, включая аренду помещения, а также использование оборудования внутри него. Арендная плата значительно выросла за несколько лет, ранее она составляла 600 евро, а сейчас 720. Вот так увеличилась сумма на выпускной: в прошлый раз было 20 евро, теперь 22. Директор не знает, чтобы кто-то выступал против этого. “Если есть проблема и родитель приходит в школу и говорит, что ситуация трудная, мы найдем решение, — сказал он. — Если же это принцип, то отказ от участия в церемонии вручения дипломов не мешает окончанию школы. Можно пожать директору руку в его кабинете, но я не думаю, что до этого дойдёт, так что если у вас есть какие-то проблемы, стоит обратится в школу".

Школа платит сама

Концертный зал «Ванемуйне» был и местом проведения выпускных церемоний гимназии Треффнера. Директор Отть Оявеэр сказал, что аренда такого зала — безумные расходы, город не выделил на это денег, но школа нашла их в другом месте.