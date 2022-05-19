Матвиенко предложила забрать идущие под снос в странах Балтии советские памятники

«Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить эти памятники там, где они сегодня стоят. Потому что так хотят многие жители этих государств. Это соответствует и всем международным договорам. Но если уже дело дойдет до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников, считаю, что их надо России, конечно, забрать, но не везти в Москву или другие регионы. А поставить на границе», – сказала Матвиенко в интервью «Известиям», опубликованном на сайте издания.