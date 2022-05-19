Карел Тилга пропустит многоборье в Гетцисе из-за проблем со здоровьем

«Проблема возникла на сборах в Италии, и поскольку за пару дней боль не прошла, я решил завершить сборы раньше и вернуться в Эстонию, чтобы проконсультироваться с врачами. Медики подтвердили, что речь идет о защемлении нерва», - сказал Тилга.

С того момента спортсмен постоянно занимался лечением ноги и с каждым днем состояние все улучшалось.

«Я думаю, что в моменту соревнований в Гетцисе нога будет полностью здорова, но поскольку не было достаточной подготовки, пришлось принять тяжелое решение и отказаться от соревнований», - прокомментировал Карел Тилга.

Сейчас Тилга начинает готовиться к важнейшим соревнованиям этого сезона. Это июльский чемпионат мира в Орегоне и чемпионат Европы, который состоится в августе в Мюнхене. Норматив для обоих соревнований наш спортсмен выполнил в прошлом году, что обеспечило ему необходимые места.