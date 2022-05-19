Десятиборец Карел Тилга сообщил, что из-за травмы вынужден пропустить многоборье, которое пройдет на следующих выходных в австрийском Гетцисе. Причина пропуска – защемление нерва в правой ноге, полученное на сборах в Италии.
Карел Тилга пропустит многоборье в Гетцисе из-за проблем со здоровьем
«Проблема возникла на сборах в Италии, и поскольку за пару дней боль не прошла, я решил завершить сборы раньше и вернуться в Эстонию, чтобы проконсультироваться с врачами. Медики подтвердили, что речь идет о защемлении нерва», - сказал Тилга.
С того момента спортсмен постоянно занимался лечением ноги и с каждым днем состояние все улучшалось.
«Я думаю, что в моменту соревнований в Гетцисе нога будет полностью здорова, но поскольку не было достаточной подготовки, пришлось принять тяжелое решение и отказаться от соревнований», - прокомментировал Карел Тилга.
Сейчас Тилга начинает готовиться к важнейшим соревнованиям этого сезона. Это июльский чемпионат мира в Орегоне и чемпионат Европы, который состоится в августе в Мюнхене. Норматив для обоих соревнований наш спортсмен выполнил в прошлом году, что обеспечило ему необходимые места.
В международных соревнованиях по многоборью Эстонию представят десятиборцы Ханс-Кристиан Хаузенберг, Ристо Лиллеметс, Кристьян Розенберг и Майсель Уйбо.