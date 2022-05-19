Для обеспечения защиты гнездования остановлено лишь 20 вырубок леса

«Учитывая количество проверок, выявлено относительно немного нарушений. Стоит похвалить за это лесовладельцев, которые составили план рубки, учитывая природные процессы и поддерживая покой гнездования и биоразнообразие в своих лесах», - сказал заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу.

«В пяти случаях вырубка была остановлена в добровольном порядке. Однако, нам также приходилось приостанавливать вырубку по предписанию, а в некоторых случаях инициировать производство по делу о проступке. Мы продолжим плановые проверки до конца июня и, при необходимости, реорганизуем нашу работу так, чтобы направить больше ресурса туда, где это необходимо», — сказал Аварсалу.

Таким образом, на следующей неделе дополнительный ресурс будет направлен на Сааремаа, где выявлено больше нарушений покоя гнездования, чем в других уездах. На Сааремаа приостановлено такое же количество вырубок, как и на материковой части Эстонии в целом.

В четырех случаях специалисты Департамента окружающей среды обнаружили на месте приостановленных рубок гнездование охраняемых видов птиц. В Ярвамаа было обнаружено место обитания охраняемого вида I категории - малого подорлика, остальные три места обитания охраняемых видов птиц были обнаружены на Сааремаа.

«При проверках на Сааремаа мы выявили ранее неизвестные места обитания охраняемого вида III категории - ястреба-перепелятника, обыкновенного канюка и черного дятла. Мы приостановили вырубки в нашем уезде в одном заповеднике и еще в девяти старых богатых птицами лесах. Эти виды леса находятся под нашим пристальным вниманием. Обращения внимательных жителей и плановые проверки Департамента окружающей среды привели к приостановке вырубки в этих лесах», – пояснил руководитель Сааремааского бюро надзора Департамента окружающей среды Яак Хаамер.

«В ближайшие недели запланировано ещё больше проверок в заповедных зонах Сааремаа и в старых богатых птицами лесах», — подтвердил руководитель Сааремааского бюро надзора.

Для управления надзорными силами Департамент окружающей среды совместно с Агентством окружающей среды разработали матрицу насаждений, в которой с учетом возраста и типа леса оценивается вероятное количество птиц и гнёзд. Если весенне-летние заготовки леса неизбежны, следует избегать вырубок в старых лесах с обилием птиц, особенно в лиственных лесах. Матрица оценки вероятности гнездования и руководство по мониторингу находятся в открытом доступе на домашней странице Департамента окружающей среды.