В целях обеспечения покоя гнездования Департамент окружающей среды в течение месяца проинспектировал около 2500 участков по всей Эстонии и отреагировал почти на сорок обращений. Всего приостановлено 20 вырубок леса. Львиная доля этих вырубок приходится на старые богатые птицами леса, которые находятся под пристальным вниманием Департамента окружающей среды.
Для обеспечения защиты гнездования остановлено лишь 20 вырубок леса
«Учитывая количество проверок, выявлено относительно немного нарушений. Стоит похвалить за это лесовладельцев, которые составили план рубки, учитывая природные процессы и поддерживая покой гнездования и биоразнообразие в своих лесах», - сказал заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу.
«В пяти случаях вырубка была остановлена в добровольном порядке. Однако, нам также приходилось приостанавливать вырубку по предписанию, а в некоторых случаях инициировать производство по делу о проступке. Мы продолжим плановые проверки до конца июня и, при необходимости, реорганизуем нашу работу так, чтобы направить больше ресурса туда, где это необходимо», — сказал Аварсалу.
Таким образом, на следующей неделе дополнительный ресурс будет направлен на Сааремаа, где выявлено больше нарушений покоя гнездования, чем в других уездах. На Сааремаа приостановлено такое же количество вырубок, как и на материковой части Эстонии в целом.
В четырех случаях специалисты Департамента окружающей среды обнаружили на месте приостановленных рубок гнездование охраняемых видов птиц. В Ярвамаа было обнаружено место обитания охраняемого вида I категории - малого подорлика, остальные три места обитания охраняемых видов птиц были обнаружены на Сааремаа.
«При проверках на Сааремаа мы выявили ранее неизвестные места обитания охраняемого вида III категории - ястреба-перепелятника, обыкновенного канюка и черного дятла. Мы приостановили вырубки в нашем уезде в одном заповеднике и еще в девяти старых богатых птицами лесах. Эти виды леса находятся под нашим пристальным вниманием. Обращения внимательных жителей и плановые проверки Департамента окружающей среды привели к приостановке вырубки в этих лесах», – пояснил руководитель Сааремааского бюро надзора Департамента окружающей среды Яак Хаамер.
«В ближайшие недели запланировано ещё больше проверок в заповедных зонах Сааремаа и в старых богатых птицами лесах», — подтвердил руководитель Сааремааского бюро надзора.
Для управления надзорными силами Департамент окружающей среды совместно с Агентством окружающей среды разработали матрицу насаждений, в которой с учетом возраста и типа леса оценивается вероятное количество птиц и гнёзд. Если весенне-летние заготовки леса неизбежны, следует избегать вырубок в старых лесах с обилием птиц, особенно в лиственных лесах. Матрица оценки вероятности гнездования и руководство по мониторингу находятся в открытом доступе на домашней странице Департамента окружающей среды.
Обеспечение покоя гнездования в цифрах
С 15 апреля по 30 июня Департамента окружающей среды запланировал систематический надзор для обеспечения защиты гнездования.
На сегодняшний день приостановлено 20 вырубок леса.
Пять вырубок приостановлено добровольно.
Проведены проверки на 2500 участках, вырубки проводились на 65 проверенных участках.
Приостановлена одна вырубка в заповедной зоне, 16 вырубок в старых насаждениях плодородного типа (красные насаждения в матрице) и три вырубки в зоне желтых насаждений матрицы, где в одном случае обнаружен охраняемый вид.